【藝術文化】高德亮公共藝術《晚風》 打造北藝中心新夜色

《晚風》由藝術家高德亮創作，將於每晚8點至凌晨1點綻放光芒。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的2025年「北藝生活」計畫，將於今（24）日起推出大型公共藝術作品《晚風》，每晚8時至凌晨1時於北藝中心1樓外牆與廣場展出，由藝術家高德亮創作，結合光影、風動與人流感應，化為城市夜晚的一處柔和光源，此次為「親．建築計畫」系列首波展演項目，旨在發掘建築與城市之間的互動潛能。

北藝中心董事長王文儀表示，建築師雷姆．庫哈斯設計的北藝中心，強調建築不僅為劇場服務，更是城市中可對話、可參與的公共空間。《晚風》即呼應這一理念，作品不改變建築，而是與之共融，期望透過藝術裝置轉化夜晚空間感，為夜歸者與城市街區帶來不同的感知經驗。

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《晚風》以4萬2千條尼龍線構成，搭配48座紅色雷射光源，構築出一座日夜變換的光之地景。裝置感應環境的溫濕度與風流，隨著夜色展現不同樣貌：晚間8時至11時，光線與建築內部白燈與參觀回路橘燈交織；11時至凌晨1時，建築燈光全數熄滅，僅餘紅色雷射微光照映廣場，營造安靜卻具穿透力的視覺場域。策展人黃偉倫表示，本次設定紅色為作品主調，期望營造溫暖夜燈的氛圍，也讓非劇場觀眾得以藉由藝術進入建築場域。

作品延續高德亮「座標系列」的創作脈絡，從自然草地移至建築室內，進一步擴展至戶外城市空間。此次為該系列首次與建築共構，裝置面積達27×22公尺，為其歷來最大規模之作。藝術家希望透過動態的光與線，讓行經廣場的人不論是抬頭一瞥，或短暫停留，都能與城市空間產生柔性的連結。

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