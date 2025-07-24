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【自由副刊】 廖玉蕙／由一頓飯聯想起

2025/07/24 05:30

圖◎顏寧儀圖◎顏寧儀

◎廖玉蕙 圖◎顏寧儀

不經意間，看到一位老師在臉書上Po文，說自己以滷蛋和滷豆乾獎勵學生，學生卻因此當面跟她抱怨數學老師沒有請客，好吝嗇。

忽然讓我聯想起我在教書時的一件事。當年，我曾分別在世新大學及國北教大擔任導師。世新的導師是義務職，沒有另外的加給；國北教大會提供每月兩學分的鐘點費。不管有無鐘點費，我都會在學期中選一天跟學生去餐廳聚餐。世新通常選在當年熱門的平價牛排「鬥牛士」，國北教大則安排在「銀座杏子」吃豬排或到附近的「陶板屋」吃日式料理。

一回，搭電梯時，我站在電梯的最裡面，聽到站前方的幾位同學的對話，嚇了一跳。學生甲跟學生乙炫耀：「我們廖老師前天請我們去吃日式料理。」學生乙立刻說：「啊！你們真好，我們導師最小器，從來沒有請過我們。他……」

我在後面聽得心驚膽跳，忘了當時有沒有出聲說些什麼來阻止，但電梯裡擠滿了人，我應該也不知怎樣應對，只記得出電梯後，我如何倉皇逃跑，覺得自己彷彿闖了大禍。

當然，後來不免在課堂上對學生叮嚀再三：我請學生吃飯，是老師還做得到，聊表心意，不是什麼值得張揚的事，在電梯裡公然宣布，難免引起比較，讓其他老師感覺尷尬。這樣真的很糟糕！絕對不要再發生。

其後，果然是有副作用產生。一日，開系務會議，有位老師在開會前略略酸了我一下，說我請導生吃飯，讓他們很為難……云云，他使用「們」字來概括，代表除了他之外，還有人跟他一樣。我懇切回覆他，也加上「們」，說：「你們其實不用太在意。拿導師費用請客，不是老師的必須，只是我個人的執著，沒料到造成你們的困擾，可能得請你們多諒解。一來是我當學生時，父母給我的生活費實在少，往往沒能讓我吃飽飯，我一天到晚飢火中燒，常常好盼望能有人請我飽餐一頓，如今只是將心比心，是補償作用；二來，我較你們年長，子女都已就業，比較沒有後顧之憂；你們不用跟我比，你們年紀輕，上有高堂，下有稚子，負擔重，不必向我看齊。學生不懂事，需要的是教育，我會稍加提點他們。」

因為這樣，讓我回想起我的大學生活。窘迫的家境，母親撙節用度，勉強每月寄來三百元生活費，吃飯兼購書、買日常用品。我日日精打細算。為了省下一張區區零點五元的車票，原本需搭29路到士林，再轉10路公車到北車的，我都先步行到士林，直接搭10路車；午、晚飯點自助餐時，規定自己一頓只能至多花二點五元，半碗飯加一葷一素的菜，若將藏有小肉絲的葷菜錯看成素菜，多費了一元，就飲恨搥胸，下一頓只能用饅頭充飢。更可怕的是，第一餐就發現排隊點餐隊伍前方的女孩，全都只吃半碗飯，而我之前在家裡都結結實實吃三大碗飯的，半碗如何能止飢？北上求學的首役，竟然不是課業而是纏身的飢餓感。

記憶裡，教我終身難忘的是，三姊帶我去她同事家聚餐，因為學校有門禁，我在一鍋紅燒肉剛端出時，先行用餐，在第二道菜上桌前，我就著紅燒肉和滷蛋各一和澆上肉汁的飯，已一口氣吃了三碗。朋友驚問：「妳妹是從哪裡放出來的？」那樣的我，看到張愛玲寫飢餓的《秧歌》，一下子眼淚就直直落下來。這句「妳妹是從哪裡放出來的？」緊緊跟隨著我幾十年，從來不曾忘記。

當時，有位家境不錯的初中同學，搬家到東吳大學附近的芝山岩。我和另一位考上銘傳的舊友，偶爾應她日本籍母親的邀請，去她家吃飯。我只要按門鈴，同學就邊跑出來，邊大聲開玩笑地跟她母親喊：「飯桶來了，把大電鍋拿出來吧。」我都差點窘死了，日本人慣以小碗、小碟盛飯菜，我的那位同學跟她的家人每頓飯只吃尖尾碗的三分之一，但她注意到我和她迥異的需求，至今仍然感激，我把她的玩笑視為親暱。

我們兩人的生日差一天，她的父母幫她慶生時，常約我一起。那年，還沒有電子郵件或LINE群組，她寫限時信來約我一起去波麗路慶生，限時信耽誤了，等我看到信時，早過了約定的日子。我抱著信流淚，覺得所有春天的繁華都過了，至今還記得當時的失落。

是這樣的經歷，讓我對那些貧苦出身的學生偶爾能飽餐一頓，格外上心。有些學生很老實跟我說，他從前一日起就企盼著，早餐也沒吃，就等著吃這一餐，總逗得我這多水的雙魚座紅了眼眶。我於是常佯裝吃不下，硬把我盤裡的豬排撥部分到他的盤裡。

參與聚餐的學生多半很有禮貌也很節制，不管哪一個餐廳都有多重選擇，價位不同。他們學生都很替老師著想，總點稍微低價位的套餐，據說有些班代表甚至會事先跟同學商量，取得共識：「老師一個人要應付眾多的學生，不容易，我們就都統一點稍低價位的，別讓老師太破費，好不好？」但總有人不理會。一次，就有學生直言：「既然老師沒設限，我就是想吃牛排，別叫我點豬排。如果規定了價位，不夠的，我就自己補價差，如何？」我當然不會讓他補價差，就一起付了。

在外頭遇到問題，回家我常常會跟家人討論。這次，一向寬容的外子一反常態指責我，學生不懂事，就應該教育他，不該姑息養奸。我辯稱：「我又沒規定他，無所謂姑息不姑息吧。」我請女兒主持公道，女兒說：「如果是我，可能這次幫他付了，但會叮嚀他下不為例。然後，下次約會前，就得先設上限，不能讓某些學生覺得占了便宜或吃虧，否則不公平。」我想想也是，從另個角度看，俗話說：「不患寡而患不均。」我的寬鬆認定，是不是也在無意間引發學生對「公平」的質疑？

另有一回，師生餐敘，我逐桌打招呼、寒暄。發現一張陌生的面孔，我笑問：「你怎麼看起來很陌生？跟我老實說，是不是很少來上課？」坐那位女子旁的男同學攬過女生的肩膀，笑著回答：「她是我的女朋友啦！老師，我會幫她出錢的啦。」我一下子愣住，不知如何回覆，慌慌地說：「沒關係，就我來。」

回家後，同樣跟家人討論此事。輪到兒子來跟我說教：「她又不是你邀來的客人，你有什麼道理需要幫她出錢？她是男友邀來的，你搶著幫男友付，不合情理嘛。以後大家有樣學樣，都帶女友一起來，你就吃不完兜著走了。」我說：「不會這樣的啦！這麼白目的終究是少數，我不想給他難堪。」兒子瞪大眼睛回：「你這樣無異於用錢獎勵白目，老師該這樣做嗎？」這樣講，似乎也不無道理，我常在日常應對中接受兒女無情的批判。

我後來常常想起此事，如果以後還發生同樣的事，我該怎麼做才好呢？這裡面是不是存在著代溝問題呢？我們那個年代的人，被要求所謂的「溫柔敦厚」，溫柔敦厚的背後，往往潛藏某些不好直陳的委屈與不忍，流於婦人之仁；現今個人主義大興，世界日趨袒露、明白，相形下，所有的表達就直白多了。我是不是該迎合潮流，做個有原則且果敢的新時代老師，行事爽利，不兒女情長，該怎麼說就怎麼說……不過，話又說回來，也許這也並非時代轉變的問題，壓根兒就只是我個人的性格所導致的悲劇？這麼想著、想著，日子一天天過去，我都還沒想出法子哪，忽然就到了退休年齡，問題也就這樣自動消失了。●

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