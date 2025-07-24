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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張堃／黃昏散步至夕陽盡頭

2025/07/24 05:30

◎張堃◎張堃

◎張堃

夕陽如倦鳥

羽翼燃燒告別的手勢

我循著漸弱的光線緩步前行

身影拉長成

通往記憶的步道

小徑旁，無名花盛開

花瓣似書寫遺忘的承諾

風吹過，帶來遠山低語

好像呼喚我童年的乳名

路面慢慢模糊了

如一窪流動的沼澤

我踩著柔軟爛泥前行

每一步都濺起了混濁的往事

天際突然浮現一隻大眼

凝視我衰老的身軀

靈魂如透明蟬翼

在微光中輕顫

大海從遠方撲來

鹹澀的呼吸

頻頻撫摸我風霜的臉頰

時間停滯了

所有的景象皆是未竟之夢

夕陽盡頭虛掩一門

門後是無邊寂靜

我伸指觸碰冰涼門環

一串風鈴在長廊邊緣響起

記憶碎片如星辰閃爍

不明的情緒交織成

如遠若近的懷舊老歌

此時，我像是一縷

融入暮色的微風

不經意吹進

一幅落霞滿天的畫卷

而黃昏最後的召喚

把我緊緊抱住

故事其實早已結束

只是在夕陽盡頭復燃

且繼續延燒

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