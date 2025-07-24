【自由副刊】 張堃／黃昏散步至夕陽盡頭

◎張堃

◎張堃

．

夕陽如倦鳥

羽翼燃燒告別的手勢

我循著漸弱的光線緩步前行

身影拉長成

通往記憶的步道

小徑旁，無名花盛開

花瓣似書寫遺忘的承諾

風吹過，帶來遠山低語

好像呼喚我童年的乳名

路面慢慢模糊了

如一窪流動的沼澤

我踩著柔軟爛泥前行

每一步都濺起了混濁的往事

．

天際突然浮現一隻大眼

凝視我衰老的身軀

靈魂如透明蟬翼

在微光中輕顫

大海從遠方撲來

鹹澀的呼吸

頻頻撫摸我風霜的臉頰

．

時間停滯了

所有的景象皆是未竟之夢

夕陽盡頭虛掩一門

門後是無邊寂靜

我伸指觸碰冰涼門環

一串風鈴在長廊邊緣響起

記憶碎片如星辰閃爍

不明的情緒交織成

如遠若近的懷舊老歌

．

此時，我像是一縷

融入暮色的微風

不經意吹進

一幅落霞滿天的畫卷

而黃昏最後的召喚

把我緊緊抱住

故事其實早已結束

只是在夕陽盡頭復燃

且繼續延燒

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