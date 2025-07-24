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【自由副刊】 張堃／黃昏散步至夕陽盡頭
◎張堃
◎張堃
．
夕陽如倦鳥
羽翼燃燒告別的手勢
我循著漸弱的光線緩步前行
身影拉長成
通往記憶的步道
小徑旁，無名花盛開
花瓣似書寫遺忘的承諾
風吹過，帶來遠山低語
好像呼喚我童年的乳名
路面慢慢模糊了
如一窪流動的沼澤
我踩著柔軟爛泥前行
每一步都濺起了混濁的往事
．
天際突然浮現一隻大眼
凝視我衰老的身軀
靈魂如透明蟬翼
在微光中輕顫
大海從遠方撲來
鹹澀的呼吸
頻頻撫摸我風霜的臉頰
．
時間停滯了
所有的景象皆是未竟之夢
夕陽盡頭虛掩一門
門後是無邊寂靜
我伸指觸碰冰涼門環
一串風鈴在長廊邊緣響起
記憶碎片如星辰閃爍
不明的情緒交織成
如遠若近的懷舊老歌
．
此時，我像是一縷
融入暮色的微風
不經意吹進
一幅落霞滿天的畫卷
而黃昏最後的召喚
把我緊緊抱住
故事其實早已結束
只是在夕陽盡頭復燃
且繼續延燒
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