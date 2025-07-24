【自由副刊】 方秋停／夜宿馬斯垂克城堡莊園

夜宿馬斯垂克城堡莊園

文．攝影◎方秋停

跟團旅遊即便事先已知行程，對將臨場景仍然不清楚，於是時時充滿期待且常有意外驚喜。

有人說馬斯垂克（Maastricht）是最不像荷蘭的荷蘭城市，並自建築、人像、城市氛圍指出它其實更像法國，或似比利時的法語區城市。我初來乍到，對歐洲人文地理、史情演變所知不多，自然無法準確說出其中差異。一幅幅畫般風景赴目，但覺美麗莊嚴、浪漫旖旎，我以個人感受理解見聞，為記憶儲存好些精采片段，至於能於腦中停留多久、將與舊有記憶產生多少連結，一時間也不好說。

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旅行已經幾天？每天於不同房間醒來，一連串記憶堆疊一起，如倉促開闔各種摺扇，無暇細加品玩。這晚將住宿城堡莊園，一路上領隊便不斷給予各種提醒――不外乎解釋每人分配到的房間勢必有差異，因之前有的是主人房、有的住的是僕人、甚至是由馬廄改建。那話語將人意識前推數百年，眼前浮現戲劇小說裡的昏暗廳堂、其間站立臥躺昏昧愚蠢、固執任性的主人公，富裕窮厄、勇敢怯懦情節交雜連篇……

今晚我將進入哪一空間、睡臥何種餘息當中？時空交疊，頓時我的顴骨加高、鼻梁隆起、臀部外罩著蓬蓬裙……啊，馬廄改裝的房間會不會有異味、主人房的起居室有多豪奢？神遊之際，隱約聽到領隊好言提醒：「相信我，進房後千萬不要拉開窗簾！」

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車入莊園時，雨霧欲滴，眼前一片綠。

城堡莊園酒店位於美麗的Geul Valley河谷，綠蔭接連著青草地，幾幢古典房舍分立，通往接待區的通道兩旁擺設各種雕塑，鬱金香造形的鐵皮風車、漆白樹枝上立有母子貓頭鷹、迎風轉繞的放射銅鑄枝葉……雨暫停，將來夜氛圍含帶濛濛水霧，餐前於敞闊的園區散步，沿途欣賞鐵皮地球、抽象旋風、鐵鑄鹿身、齒輪裸露的腳踏車等裝置藝術。另有生動的人物塑像一幕幕詮釋主僕情義、道德勇氣、及諸多我不甚明瞭的歷史情節，往事凝止，悲喜卻仍窸窣迴盪空中。

我們穿過中庭往外走，試圖探訪園區邊界。莊園寬廣，內含葡萄園、養蜂場、草藥和果園，並有一座擁有10世紀壁畫的教堂。美麗的巴洛克花園除了農作，更豢養了牛羊雞鴨，並設有機堆肥。淳樸牛隻遠遠瞧望著我們，青草純淨、環境開闊舒適，這片富裕土地供養美好的生命。另一頭羊群被圈養，一隻正立起身頑皮跨立圍籬，想要逃逸。再往前走是荒寂玫瑰園，北國的春天總是遲來！

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晚餐設於二樓餐廳，當年主人多於此宴請王公貴族，我們二十多人陸續入座，夫妻、朋友或獨自出遊者各就各位，如天上星辰集會一起。長桌自這頭延伸至另一邊，長列高腳杯陸續斟上紅、白酒，外酥內軟的小麵包佐微鹹滑潤奶油，啜一口酒、隨興與鄰座攀談幾句，緩慢的上菜節奏將時間拉長、捶扁、捲起再壓平，毛躁習性於是一次次被修邊、琢磨出耐性。前菜豌豆泥佐炙燒干貝，上頭鋪綴青豆苗，看似熟悉的食材換裝變形、混拌些許想像，便衍生出不可思議的珍貴滋味。主餐為淡青醬煨嫩牛、肉滑汁濃醇，抽離腥筋、原牛精氣神適當被保存，於味蕾留下一頁暖和印象。甜點乃冰淇淋、慕斯及溼軟巧克力瑪德蓮的組合，看似平常卻讓人無法拒絕。

慎重莊嚴的排場讓眼前一切如夢似幻，人人可幻想特殊的前世今生。我也許曾經傲慢或滿是偏見、欲想自由又捨不得權貴位置，啊！窗外夜幕低垂，牛羊裹上露水被褥，觥籌交錯，嬉鬧應酬下各有陶醉與嚮往，水晶吊燈散放迷離光采、壁上畫作閃動神祕眼神。

餐後大家各自回房，推開窗，青草地及前庭夜色飄入屋內，沒有預期中的驚悚場景，感覺失落也鬆了口氣。夜裡隱約聽聞木梯碰碰響，自樓上傳來或從樓下拾階而上，隨而消失，隱沒於思緒能及之處……夜沉寂了嗎？門縫底下似有不明腳步停留，夜裡於不同的時空維度中輾轉反側，驀地瞥見床邊躺著穿戴歐洲古裝的紳士，我既驚又喜，心跳猛烈頭暈目眩，渾身如被拋出的煙火就要炸裂，不知如何是好，驀地聽聞熟悉鼾聲自身邊傳來，才回到現實陸地。

短夜消逝，天明將赴下個景點，離開這誤闖的時空。●

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