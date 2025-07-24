【家庭plus．婚姻研究院】苦痛當養分 花格外美麗

圖／達志影像

文／辛夷

身體是我們的載體，然而，真正決定健康的，往往是內心的傷口。當心理受創，疼痛終將滲透至身體，無聲地侵蝕生活的每個角落。

我曾是個乖巧的孩子，對父母從不後悔聽話懂事，卻在夫家滿懷懊悔。那些年，我順從、壓抑，任由擺布，彷彿自己只是個附屬品。所幸，在失去自我後，我仍能奮力把自己找回來。

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起初，我以為自己的焦慮源自內心，後來才明白，那根本不是我的，而是外界強加的枷鎖。曾有很長一段時間，只要看到先生下班回家，或與他身處同一空間，我便莫名焦躁、不安。這些情緒，像是一種無聲的提醒：這個家，從未真正接納過我和我的孩子。我們不被期待，甚至被忽視、被傷害。

夫家有個「老公主」，她是這個家族的中心。我們的存在，對她而言，只是金錢與勞力的供應者，除此之外，一無是處。她甚至怨恨地說：「為什麼生病、被解雇的不是你們？」彷彿，傷害不受寵的孩子，是她生存的樂趣。

她住在一棟寬敞的房子裡，卻容不下我的存在。我們在外地工作租屋，而她則堅持：「只有大房子，才能配得上我。」然而，命運的諷刺總是來得猝不及防──公公過世後，她竟被自己最疼愛的兒子一家趕了出去。有家歸不得，最後只能依賴其他兒子的金援，住進高級養老院。然而，探望她的人寥寥無幾，偶爾來的，竟是她向來最瞧不起的「死媽寶」。

我並不恨他們。回頭想想，或許是因為，我從未真正愛過。

成長，來自於直視內心的陰影。就像童話裡的公主，唯有走進黑森林，經歷蛻變，才能成為真正的皇后。

這些年，我也在蛻變。在婚姻中失落的，我從文字裡找回。我不再驚訝，因為當一個人長期得不到愛，心會漸漸涼透，最後，便不再在乎。

有次在讀書會，老師說她最討厭聽到別人分享夫妻出遊的話題，因為先生從不帶她出門。我亦然。下課後，一位朋友開心地告訴我，她先生帶她去哪裡玩，我正色對她說：「我不喜歡這類話題。」這不是針對她，而是因為，我終於能誠實地面對自己的匱乏。

人生的缺憾，往往會以意想不到的方式開出花朵。我的女兒從小擁有豐沛的創作力，而她創作的爆發，竟源自於對外婆離世的哀悼。滿腔的憤怒、傷心與失落無處宣洩，我鼓勵她將情緒寫下。沒想到這一寫，竟讓她連續三年奪下文學獎第一名。從書寫中，她找到療癒方式，釋懷後，也不再憤世嫉俗。而我，終於能安心。

我們受過的苦痛，終將成為養分。當它化作花朵綻放時，才會發現──這朵花，開得格外美麗。

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