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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．我的私房菜】自製黑糖桂圓饅頭

2025/07/24 05:30

自製黑糖桂圓饅頭自製黑糖桂圓饅頭

文／洪金鳳

親家母廚藝了得，每每兒子陪媳婦回娘家，都帶回許多讓人讚不絕口的菜肴與食材跟我們分享，讓人感覺溫馨又幸福。

尤其有一樣獨門絕活，就是黑糖桂圓饅頭，那饅頭軟Ｑ帶勁，吃在嘴裡，甜度剛好又美味，總會讓人一顆接一顆地吃進肚裡，回味無窮。我還分享給好友享用，好友也是讚聲連連。

於是我問了親家母的獨家祕方與訣竅，她也不藏私地分享黑糖饅頭製作過程，雖然我是遠庖廚的人，但還是希望能讓喜歡此味的人，有個依循製作的依據。

黑糖饅頭食材（可做20～25顆）：水（700～750公克）、黑糖（3茶匙）、中筋麵粉（1000公克）、發酵粉（12公克）、桂圓、油適量、胚芽E（1茶匙）

步驟：

1.炒黑糖水：黑糖小火炒香，持續翻炒至香味出，加入全部水；至融化後盛起放涼。

2.做麵團：麵粉、發酵粉、胚芽E、適量油混合均勻；再加入冷卻黑糖水（邊加邊攪拌），再揉麵團約15-20分鐘，麵團放至容器中待發酵。

3.加桂圓：發酵後，在麵團中加入桂圓混合，切至適量大小，靜置待發酵。膨起後即可蒸食，蒸約20分鐘，關火後燜3分鐘再開鍋蓋，完成。

有興趣的朋友可以依此要領學習製作，但於我而言，就只會在心裡偷偷期待，下次媳婦回娘家時，再帶回黑糖饅頭，讓我也有被「娘家」照顧的感受。

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