【家庭plus．親子會客室】理財 先學記帳

理財 先學記帳

文／維東

有記憶以來，父母不曾對我說過「太貴了，我們買不起」或是「你以為錢是長在樹上？」這種話，最看重的不是一味節儉，而是記帳。

去早餐店點套餐，加個十來塊就有飲料，再加就能獲得小玩具，小時候的我覺得太划算了，一定是點好點滿，父母也沒有阻止我，但是要求我開始記帳。記得清楚才發現，玩具跟飲料的花費飆得飛高，每筆多花的數十塊滾雪球竟每月破千。我突然發現並沒有那麼愛喝早餐店的飲料，也沒有如此喜歡那些玩幾次新鮮感就過去的玩具。

請繼續往下閱讀...

反射性的記帳讓我分清了想要、必要跟需要，出社會工作後，這習慣依然存在。我還不是很會去計算如何省錢，但從帳目上我知道這些都有意義，記錄下來的錢不會騙你。

我很感謝父母從小就教會我這些道理，而不是只逼我節儉。當我看著緩慢增長的積蓄，又更能體會當年父母的心，要照顧一家老小背負不小的經濟壓力，卻用心思考引導，讓我不再匱乏，明白這些道理。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法