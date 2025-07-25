【藝術文化】台灣文博會「嗨！水域場」打造海陸空異業合作場景 百家品牌齊參展

「2025台灣文博會」與台鐵便當推出限定款「蓮語潮香」便當。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2025台灣文博會將於8月2日至11日舉行，展區涵蓋松山文創園區與南港展覽館，分別進行文化策展與品牌商展。今年品牌商展首次移師南港展覽館，以「嗨！水域場」為主題，結合「水風景」主題與「海水浴場」的諧音設定，規畫6大展區、橫跨9大產業與超過650家品牌，展現台灣文創能量。

「2025台灣文博會」與「啾啾噗噗」、「伸縮自如的雞與鴨」、「兔君」、「嗚比的朋友」等16位超人氣IP角色聯名。（文化部提供）

品牌商展由策展人汪麗琴策畫，整體空間以「霓虹空氣色彩」為設計核心，營造水面光影折射的感官經驗。展區主題包括「療癒光波」、「台味浪潮」、「永續未來」、「躁動中萌芽」、「社畜不哭俱樂部」與「內建BUG的Z世代」，涵蓋在地品牌與國際IP。今年共有10國品牌參展，國際參展品牌數為去年的兩倍，並吸引超過60位國際買家來台，展期間預計進行360場媒合洽談。

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「2025台灣文博會」、澎湖輪和4位超人氣IP「其實他是鵝」、「閃亮亮樂園」、「小喵WE」及「維尼有畫想說」首次聯名合作海盜船主題。（文化部提供）

今年文博會異業合作亮點豐富，首次推出海陸空全方位聯名合作。海上由「其實他是鵝」、「閃亮亮樂園」等4大IP登上澎湖輪；陸上與WeMo Scooter合作，推出noii noii設計的文博會聯名車款與安全帽；空中則由星宇航空攜手參展廠商，進行舊制服改造與永續設計。住宿方面，南港老爺行旅也推出由「台灣印事」與「腋毛人」打造的IP主題房，結合住宿與展覽體驗。

文化部表示，今年文博會全面開放使用文化幣，年齡介於13至22歲之間的青年均可使用補助額度消費文創商品。更多活動資訊將於文博會官網與社群平台陸續發布。

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