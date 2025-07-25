【藝術文化】曾宇謙與梵志登首度合作 挑戰布拉姆斯小提琴協奏曲

曾宇謙是台灣在柴可夫斯基國際小提琴大賽最高獎得主。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾宇謙今年夏季進行生涯最具挑戰性的獨奏音樂會計畫，緊接著又與NSO音樂總監準．馬寇爾合作，為上半年樂季畫下句點。接下來8、9月期間，曾宇謙形容自己可以「放個暑假」，然後，好好準備下半年開季的新挑戰，他將與指揮大師梵志登首度合體，於9月攜手ESO長榮交響樂團共同演出布拉姆斯小提琴協奏曲。

嚴格的梵志登有很nice的一面。（MNA提供）

雖然兩人是首度合作，但曾宇謙對梵志登可以說是雖陌生又熟悉，因為「以前在紐約的時候常常聽他的音樂會，我認真覺得，如果有機會可以跟他合作的話，應該會很棒。」沒料到想法很快就實現了。曾宇謙坦承，其實他最初聽到梵志登要來台灣駐團時，心裡有點驚喜。因為梵志登現在在亞洲有非常大的影響力，因此，做為跟他合作的獨奏家，也要有充分的準備。

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外傳梵志登帶領樂團很嚴格，與他合作協奏曲會不會壓力很大？曾宇謙說，其實跟不同的指揮合作，都會有不同的學習，得到不同的刺激與養分。以前聽梵志登指揮的音樂會，「我自己感覺他應該比較內斂，然後對於音樂上面的要求很嚴格。」曾宇謙笑說，「不過，聽說他也有很nice的一面。」

談到即將合作的布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》，曾宇謙直覺反應是「比較挑戰，很消耗體力」。跟貝多芬一樣，兩位偉大作曲家一生都只創作一首小提琴協奏曲，卻都成為最受歡迎的作品之一。曾宇謙認為，這首曲子的難處在很高強度的獨奏家與樂團之間的對抗，並於其中找到平衡。其中，第2樂章最令人動容，從一開始雙簧管到小提琴進來，與樂團三者之間的旋律很美，「雖然不知道是布拉姆斯對誰的愛，但可以感覺音樂裡充滿愛。聽過的人應該都能理解那種很pure的質感。」曾宇謙說，每次演奏這首曲子都覺得過癮，有種「酣暢淋漓」的感覺。

回顧2015年獲得柴可夫斯基國際音樂比賽大獎至今，10年歷練，讓曾宇謙越發有自信表現出自己對音樂的詮釋。對於現今有名的獨奏家們，有人演出時表情動作都充滿戲，有人專注在演奏上，問曾宇謙有沒有思考過表演風格的問題？曾宇謙說，「適度的動作或許有助於觀眾感受到曲子的情感與張力，對音樂的呈現是有幫助的；不過，最重要的是真心。」

9月18、21日，在台北國家音樂廳演出，詳詢MNA售票網。

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