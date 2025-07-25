【藝術文化】「福爾摩沙時代展」第2階段 聚焦主體性與多元文化交融

郭柏川《台南運河》。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南美館年度策展「福爾摩沙時代」自即日起邁入第2階段「台灣美術百年建構」，展至2026年1月4日。展覽從宏觀視角切入與結合數位科技，梳理台灣美術百年來的發展脈絡，透過國族、家園與個體記憶等主題交織，呈現豐富而多元的視覺史觀。

石川寅治《台南大南門》。（記者洪瑞琴攝）

本階段展品部分延續前期內容，並新增多件經典之作，如石川寅治《台南大南門》、郭柏川《台南運河》、歐豪年《虹瀑》，呈現藝術家對台灣地理與人文的描繪與回應；同時展出朱德群、黃潤色、韓湘寧等名家的作品，展現台灣藝術主體性在多元文化中的定位。

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展場導入AR擴增實境與AI互動科技，觀眾掃描QRcode後可進入3D數位場景，融入畫面中虛實互動。另設有浮空投影與虛擬藝術家人像裝置，模擬藝術家對話情境，結合演算法風格生成圖像，並可下載個人專屬明信片，提升參觀趣味。

南美館館長龔卓軍表示，配合文化部推動的「重建台灣藝術史2.0」，此次展覽不僅規模擴大，也深化內容與科技應用，期望讓大眾更認識台灣美術百年的演進與文化價值。

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