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【自由副刊】 陳維鸚／偏離標準線

2025/07/25 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

◎陳維鸚 圖◎薛慧瑩

連續三年，每週三下午，我牽著兒子的小手走進這棟灰撲撲大樓地下室。

空間不大，隔有兩個房間，門緊緊關著，沒有窗戶，隱約聽見機器低調嗡嗡運作，似乎在醞釀，讓人誤以為等等會有小東西出現。房間門外擺有木製矮長椅，像規矩的學校課桌椅，四方穩固，是留給等候的人，像是提醒坐下來後必須保持耐心，像保持戰備，隨時提高警覺，因為很可能下一秒就得面臨挑戰。我加入一個月後，就親眼目睹了，那扇門推開後跑出一個啼哭的孩子，見著母親後變本加厲躺在地板哀嚎，所有安撫都無效。不過認真說來也沒這麼可怕，慢慢心中自有教戰守策，只是需要習慣罷了。

房間使用時間以半小時為單位，事前預約安排，同時間房內會有一至兩位小朋友，結束後再到隔壁房間，家長一律在外等候，有人送孩子進門後便趕赴他處辦事，算準時間再回來，但也有像我一樣從頭守到最後，留下來的人自然會聊起天，講起心事。

最初，談的都是為什麼會到這裡來。

偏離標準線。

飛機駛離航道是危險的，產品未達標準值是不合格的，工廠作業生產線有固定流程與標準數，環節沒顧好，容易導致失控，自然界也有法則，如氣溫雨量有平均值，過多過少都屬異常，生態循環遭破壞，食物鏈失衡，某個弱勢物種可能就此毀滅。關於人類的標準值可多了，從待在子宮開始，透過超音波能預估頭圍、軀體大小，呱呱落地後身高體重的數字開始起跑，大數據統計出標準值，做為健康與否的參考依據，這是外貌軀體，而古老俗語：「一視二聽三抬頭，四握五抓六翻身，七坐八爬九發牙，十捏週歲獨站穩。」講的是發展狀態，這段是人類發展最快速時期，之後遞減，到了某個歲數停滯，接著就會衰老。大部分孩子依常理成長，極少數苗頭竄得快是天才，但也有因種種緣故跟不上群體而落單，醫學用「遲緩」形容，像是一群人搭手扶梯總有領頭，與跟在最後、遲遲找不到進入行列時機的。

第一次聽見這個詞，我還是不滿三十的上班族，進入職場才短短幾年，口袋薄得必須對老闆與長官唯命是從，中午從對街自助餐店打好便當，再回辦公室與同事們邊吃邊聊，圈子小，講的都是雜事，言不及義，但閒事拌飯向來精采可口，就是這樣的場合，有人提及隔壁部門主管小孩竟然是遲緩兒，那是她婚後多年得來的孩子，還曾請假休養保胎，我還沒搞懂遲緩兒的意思，身旁同事直覺反應說：「好可憐喔，那麼辛苦才生下小孩，結果不正常，那主管不是研究所畢業嗎？看起來很聰明啊？」大家邊惋惜邊嘖嘖。嘖嘖，多種含義，或許感歎，或許幸災樂禍，或許僅是一種直接反應，當下沒追問，但那氛圍，可知悉眾人認為遲緩兒是反常象徵，好似患上什麼毛病。現在回想起來，才驚覺我們聊著別人的痛苦，雖無惡意，卻殘忍，那時的我絕對沒想到多年後竟被迴力鏢狠狠擊中。

從小經歷大病的兒子一直都在標準線外，應該七坐八爬時，充滿腹水的肚子圓滾滾，翻身都困難，更別提坐爬，學會走路都已是手術化療完後一陣子的事，他的發展情況不單單延遲，甚至有些混亂，好比乳齒冒出來了，咀嚼食物卻不在行，舌頭常常將固體食物推出，貪戀奶嘴口感，卻也不時將其咬斷，明明才剛學會站穩腳步，就急著向前跑，像是體內儲滿火藥的沖天炮，迫不及待衝向世界，稍有疏忽，只能拉到他的衣領，若是不慎，就會看到他重心不穩撲倒在地。奇特的是這小孩不愛哭，他的哥哥跌倒時哭得面目扭曲，大聲哀嚎，恐天下人不知，他明明肚子貼了地，卻還抬頭望你傻笑。

也不是新手媽媽了，哥哥比他提早六年來到，以為自己已經熟悉如何育兒，但實情是每個孩子都不同，沒有準則或模式可循，都得重新摸索，最多就是變得鎮定些，不會像第一次無措。我卻是更混亂，更優柔寡斷，這孩子總是跳出既定想像，自由的靈魂不套用任何拘束，無時無刻都在挑戰我的認知極限。他生病時，我將周圍時鐘都按了暫停，想讓日後趕上較不費力，然開啟計時後，卻又換上不熟悉的刻度，無所適從，一切變得更為難，可是礙於母親身分卻無法說難為。說給誰聽呢？

擺脫病懨懨，孩子變得活潑好動，我解讀為對世界感到新奇。他從不安靜坐好，非常勇於嘗試觸摸手腳能及之處，桌椅對他來說是礙眼的東西，平時待在家可以任其所好，可一離開舒適圈就顯得困難重重。推著嬰兒車散步時還好，但只要停下腳步，他的屁股就會不安分彈起，雙臂高舉，把嬰兒車當攀岩運動，所以在執行散步這項任務時，就得像《捍衛戰警》裡的珊卓．布拉克緊抓方向盤，不讓車停下來，因為只要一減速，巴士上的炸彈就會引爆，嬰兒車就是我的巴士。更別提高難度的喜宴，坐不到半小時，前菜還沒個影，桌上果汁已打翻兩次，他把碗筷當玩具，抓起瓜子就撒花，儘管我們努力輪流哄抱安撫，也是撐不到一小時就得提早離場，與朋友聚餐也是如此，愈陌生的環境愈興奮，只能抱著他在餐桌旁繞啊繞，否則一落地就像出征勇士，頭也不回衝向前。

大概少見這麼脫韁的孩子，聚會時朋友多表關心，有人覺得他自律神經失調，建議可聽聽葛利果聖歌或綠度母，也有朋友會遞來餐廳裡可玩的物品，如紙盒、溼紙巾，孩子毫不遲疑玩起鼓棒遊戲，盡情敲打，有時還跟著節奏哼唱，可能是在家中看慣了，並不覺得脫序，只是活在自我世界裡，但奔放的行為確實干擾人。後來我們索性放棄社交活動，將孩子圈養在自家窩裡，安全且不失禮，但在某些時候仍不免對邊緣化生活感到惋惜。

不過畢竟不可能足不出戶，遇到每三個月的門診遊牧期，我們「偶爾」還是得全副武裝出門。那時台大兒童醫院尚未落成，抽血檢查不若現今方便，只要向機器索取號碼單，一旁等候即可，而是得早早到西址參加擠沙丁魚行列，古蹟建築空間有限，排隊人龍蜿蜒再蜿蜒，像蜘蛛網，我和丈夫分工，一人排隊，一人顧著兩個靈魂自由的孩子，背包裡塞滿餅乾零食以及他們最愛的玩具，還有一堆色筆與畫冊，台大醫院西址建築典雅，不似傳統醫院，孩子們總以為是來到某個展覽館，絲毫不畏懼，沒多久就坐不住轉向長廊跑來跑去，怕影響旁人，只能帶到廊外中庭花園透氣，一人累了就換另人。

最初幾年都是這麼過來，也沒有更好的法子，一旦冠上父母的名號，擁有真正名字的那個我就急速萎縮了。

幸好，孩子會笑，我站在排隊行列裡，他會遠遠地跑過來抱住我，以有限詞彙，快速堆疊或碰撞跳躍，劈里啪啦串一堆，有的聽懂，有的則半解，他的身體在追速，混亂心靈也在調整，所以只能等。常被不解其因的外人誤解，也曾被認為教養過於放縱，其實一言難盡，聽多了就不會想解釋，但有次排隊等待抽血，孩子一陣嘰嘰呱呱後，排在前方的銀髮長輩竟回過頭對我們說：「這孩子真特別，大腦跑得比嘴還快啊，得多費心等等他了。」

能遇到一個過來人，真好。

以前朋友總說我碰到兒子的事總是拿著放大鏡，搞得自己心神不寧，其實手術後我的心裡也植入警報器，並安裝保全系統，兒子腹痛發燒，毫不遲疑送急診，去的不是縣內醫院，而是繞著山路拐過一個又一個讓我嘔吐的彎，直到走進熟悉的台大醫院急診室，才能暫時喘氣。丈夫心裡也有警報器，自那時起，為怕臨時請假耽誤學校行政，放棄教職升遷機會，為了隨時都能清醒開車，滴酒不沾，但隨一次次安然度過，不免質疑是否過度緊張。醫院急診室人滿為患，連藥局前僅兩張床寬的走廊，有一半是吊著點滴的臨時床占著，這裡是痛苦靈魂集散地，吸個氣都像有針刺著，回家時想著下次待在縣內醫院就好，不要再北上，可是等孩子不舒服時又猶豫了，萬一這次情況不同呢？擔心一個念頭的偏差，迎來翻天覆地巨浪，以前不是沒有過，我太害怕了。他罹病帶來的陰影始終不散，雖然兒子生長曲線歪七扭八，至少趨勢向前，應該鬆口氣，卻又常常被那些異常舉止拉扯，被雷劈過的人永遠無法忘記電擊的痛楚，驚嚇常常夜半來襲，只得一再重複當時的無措。

日子雖然趨於平常，你就是能聽到警鐘遠遠響著。

青春期和更年期因荷爾蒙而紛亂，兒子體內應該也有個什麼被攪亂，他的成長時鐘正與外界環境磨合，理所當然的認知都不管用，他對陌生人沒有該有的警戒與恐懼，誰抱都不會驚哭，很容易逗笑，隔壁鄰居說被偷抱走都沒人知道，那時我以為都經歷了生死關頭，這些細微枝節都是小事，有天赤足玩耍的他踩中釘書針，ㄇ字金屬牢牢插入後腳底板，卻絲毫不為所動，我吃驚問痛不痛，兒子搖搖頭，繼續沉迷手邊樂高積木，望著他背影，我的心有些動搖了。究竟是什麼混淆了他的痛覺？一個散步的午後，在我毫無防備的情況下，他衝上大人半身高的升旗台上，竟毫不遲疑學超人往下跳，我驚嚇大叫，反讓他愣住。「你不怕嗎？」我焦急查看是否受傷，灰頭土臉的他卻呆萌地說：「我以為很近。」

兒子身上的自我防禦失靈，赤裸面對這個世界，我應該能做點什麼吧？除了拭去他身上的塵土。

正巧醫院任職心理師的朋友來訪，不禁向她袒露心中疑慮。朋友欲言又止，面露為難，幾經思量，小心翼翼地問：「你們知道醫院有提供兒童發展評估嗎？」

原來標準線的距離可以測量。

我進一步追問，朋友才繼續解釋，醫院裡有專門早療聯合門診，經過一定流程，如問診、觀測、填寫評量表等等，經由臨床心理師、各職能治療師等專業團隊評估後，再請門診醫師告知家長結果與建議。她邊說邊觀察我，我忍不住脫口說：「怎麼了？」

「上回跟一位家長提及此事，他抓起桌上的筆記本往我身上扔。」

我憶起了當年同事們閒聊時提及遲緩兒的語氣，彷彿遭到什麼報應，現在回想起來，更多原因是無知，若非經歷或接觸，幾乎無從了解，因為陌生，所以無知。變成成年人後才察覺社會群體裡有好多隱形框線，標準線只是其中一條，多是用來比較、劃分，你一國，我一國，或是比優、比慘，彷彿沒有個階級，日子就沒有依據。過去的自己受此擺布，但獲知兒子大病後，遇到人生翻轉，線全打結，沒有心思在意，遲緩就遲緩吧，有病就有病吧，誰的身軀沒有幾個疤，無瑕只是形容詞罷了。

我們果斷掛了號，等待一個多月後，加入了評估行列。儘管事隔十多年，那場景依然清晰，門診位在醫院角落，過往路人極少，僅有零星幾人散落在廊間，灰白牆面的下方是米白磁磚，近看已有龜裂，短短廊道沒有太多色彩，最顯眼的是盡頭右上方「EXIT」綠色指示燈。預約時間過了好一會兒，才叫到兒子的名字。他蹦蹦跳跳進診間，展開探尋，醫師瘦小精實，白皙臉龐掛著金屬邊框眼鏡，溫柔喚著他的名，兒子嗯一聲爬上矮椅，兩腳晃啊晃，身體趴向桌，兩手抓起擱在上面的紙筆，醫師試著跟他聊天，但兒子只對物品感到新奇，很快又從椅子上跳下來，我本能想將他叫回，醫師卻搖搖手。

醫師跟著他，蹲下來繼續嘗試對話，我忘了很多細節，也忘了他們聊了什麼，只記得後來兒子站在診桌旁電扇前，專注看著軸心轉動，醫師在耳邊細語，他點點頭，醫師慢慢將風速轉強，髮絲漸漸像充了電硬挺向後，宛如正待爆發的賽亞人，發愣的兒子張口出聲，意外發現灌風的聲音會跳舞，他驚喜轉頭望我一眼，然後對電扇唱起歌，咿――咿咿――喔喔――喔――大笑，像天使那樣，跟著聲音跳舞，剛剛從桌子上抓來的筆就這麼從手中鬆落。

那一瞬間，我心裡只想：管他什麼線，儘管來吧！●

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