【家庭plus．生活大補帖】學習「慢慢來」

圖／達志影像

文／吳敬琳

時而徐行時而停步，俯首溫吞咀嚼茵草的紐西蘭小羊萌絨模樣療癒人心，突地一列火車疾駛轟過，驚得小羊扭頭背聲逃跑，徒留眼簾剎那轉身的悵惘，我想「快」不適合紐西蘭。

旅遊之於我，不僅區隔平日繁忙緊張的工作步調，更使我得以出走，走出熟悉的生活狹仄，體驗陌生且寬闊的異地人文風情與自然風物，而這些領會若非細品慢嘗是無法感知的。

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紐國人熱情，除尋常與迎面的陌生人打招呼外，即使路過，見我和外子自拍，也會熱心停下腳步，詢問是否需要幫忙拍照。派西亞島灣之所以迷人，蹲足岸沿靜觀諦聽，海天一色碧藍，輕吻柔撫金黃細沙，浪潮攜走了沙，傳來波湧相激的陣陣濤聲，雜思亂想於此刻不受歡迎，銷聲匿跡。顯然，體察人情風物非慢不可，求快，充其量做到沾水似的行「旅」異地，最核心的「遊」賞慢活卻丟失了。

但慢活僅能從旅遊中求索？我可以立於瀑布前，凝神感受水流俯沖激石、飛濺紛揚的水氣，卻無暇為夾道掩映抽出嫩綠芽葉的小葉欖仁停下匆促腳步；我可以隔著強化玻璃，細察展區內在岸邊幾番逡巡，最終仍放棄下水搶食的國王企鵝，卻不願為跳躍枝頭高哼悅耳旋律的不知名小鳥駐足聆聽；我可以為廣袤無垠的綠地發出嘖嘖驚歎，卻對窗前和風搖曳含苞即將綻放的小花無動於衷。

陌生固然引人好奇一窺究竟，尋常難道只予人麻木、視若無睹？我相信好奇的心不該避熟就生才能激活，平凡的日常也能探尋箇中非比尋常的新鮮事，只因平淡不一定無奇，無奇在於我們閉眼不願睜開用心觀看。然而，日常步調莫非只剩快快快？小羊的慢使人療心，紐國人的慢使人暖心。慢，不再是速度，它是一種生活態度，甚或一種足以感染他人的生命樣態。他們無須通過行旅遊賞，達成慢步生活享受人生，當下的分秒時刻都是練習也都能落實，只要自己願意。

旅遊需要慢，生活更是，我無力扭轉工作調性，至少可以掌控自己的心，如何保持心情閒適，不因忙碌凌亂了生活足印，讓日常可以像旅遊般處處留心、時時在意，即使周圍環境再喧囂紛擾，也能在心中闢出一小塊幽靜之地，聆賞世間的美好。而這，是我當前需致力學習的。

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