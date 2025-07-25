【家庭plus．微幸福案內】標榜世界第一 讓人格外想嘗

隨時都能喝到世界一的低溫長時間製作的岩泉優格，有無上的幸福感。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人很喜歡搞「世界一」許多數字讓人亢奮，像是日本國債高達一千多兆日圓，不過自傲資產也是世界第一的630兆日圓。

日本人也愛炫耀名古屋在市中心有世界一的科學館或北海道的摩周湖澄清度世界一，抑或鹿兒島菱刈礦山每噸含金量世界一，還有大賀一郎博士復育兩千年前世界最古的大賀蓮等。雖然許多紀錄自有趣味，有的世界一是觀點問題，不斷細分就會找到許多世界一，比較實際的是，日本有許多世界一的美味食物！

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旅行網站Taste Atlas投票結果選出，世界最美味的傳統料理第一位居然是日本咖哩，連日本人都覺得受寵若驚，當然其他拉麵、壽司、豬排飯等等也都有入圍。

有些水果是有心栽培成世界一，如青森在1946年栽培出超大蘋果，就稱為「世界一」，這種蘋果小的也有350公克，普通500、600公克，大的則超過一公斤。其他還有世界一最貴、完全無化肥、除草劑的100%有機完熟堆肥蘋果，一顆超過1千日圓，有機會邂逅或許會買來品嘗看看！

日本水果品種不斷改良，糖度大為提高，蜜柑或麝香葡萄等都甜到不行，綠色的麝香葡萄平價版很容易就買到糖度18－23的，但最新培養的黑色麝香葡萄「富士之輝」則有的糖度高達30，或許也是世界一。正式獲得認定的是大阪白桃「雅姬」，平均糖度22.2，有的甚至達25，獲得金氏紀錄認定為世界一高糖度的水果，因為是8月下旬出貨，或許9月初去大阪就買來嘗嘗看。

我最近不時享受的世界一則是職棒選手大谷翔平認定世界一美味的優格，是採用他出身地岩手縣一處偏鄉岩泉町歷史用獨特的乳酸菌，採低溫、花費比普通優格多3至4倍時間製作的「岩泉優格」，不含任何添加物，只靠生乳及乳酸菌力量形成的。我多年起在超級錢湯泡澡完就愛喝瓶裝的岩泉優格，覺得腸胃都舒暢又美味；一年多前大谷受訪表明是世界一，因此也買了固體優格嘗試，雖然有人覺得相對於價錢，不夠濃郁，但這是自然風味，連原本不愛優格的人如我也很能接受，雖為偏狹的世界一，但能買到時就會買來享用一番！

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