【家庭plus．生活停看聽】給你5顆星

給你5顆星

文／清茵

我的朋友是個卓越的計程車司機，他很自豪地對我說：「我的顧客給我的評價是5顆星。」在我家附近有一間商店，曾經有為店員服務滿意度打分數的活動，每次我去買東西，就快樂地給店員評5顆星，店員聽到總是很歡喜。

現在我每次陪媽媽去市場購物，或是陪她去醫院看病，我都會問服務我們的人：「要不要給你5顆星？」一位賣蔬菜的老闆對我說：「有4顆星就很高興了。」他的攤位旁邊一位賣番茄的老闆，謙虛地說：「有1顆星就可以了。」在醫院繳費時，負責收費的那位長髮小姐聽到之後，笑容滿面地回答：「我心裡已經收到5顆星了。」

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想不到簡簡單單的一句「給你5顆星」，就讓大家心情愉快起來，足見讚美人人愛啊！

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