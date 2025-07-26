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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．田舍生活】衣物換季 簡化人生

2025/07/26 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

年輕的時候從書上看到作家寫道：「雜事隨著年齡增加。」當時剛在社會上打拚，總自覺每日已經筋疲力盡，看到這句話更驚訝，想到雜事居然是隨年齡遞增，也因為這句話，我一直都認真練習放下不重要的事，極簡化人生。

不過，換季衣服這件事，每年都試煉人性。

1.誠實面對自己：

每個人因為職場需求與生活型態，產生屬於自己的穿著模式，這件事到了中年，會有一個轉折點，也就是年輕時候喜歡的服飾已經不再適合，外加和台灣相比，日本四季相對分明，需要認真學會分類衣服這項普通技巧。

2.沉沒成本不斷：

每年衣櫃要換季，都會有機會完整檢查自己擁有的衣服，此時會發現有許多衣服很新，幾乎沒有穿過幾次，多數都是源自於跟自己生活習慣搭不上，這時會發現支出大量的沉沒成本。

當初花錢買衣服，每年換季都發現沒穿又沒立刻丟掉，年年多浪費心神與時間，試圖嘗試搭配卻每次都沒選用，此時就得要下決心處理這些衣服。

3.接受自己的無能：

捨棄這些非常新又堪用的服飾，就得先接受自己的無能，也就是當初選購衣服思慮不周，之後一再拖延捨棄，決斷力不足，而拖下去，一輩子也都不可能穿這些衣服。

圖／王孟婷圖／王孟婷

4.執行能做到的小事：

在認清我自己總習慣穿同樣3套衣服後，第一件事，我將自己的鞋子縮減到3雙（沒錯，我連鞋子都穿同樣兩雙）。

第二件事，我拿出永遠會穿的那3套衣服，仔細端詳，分析永遠拿這3套的原因，加強記憶，在下次購入新衣時，反問自己有像這3套這麼方便又合適嗎？

第三件事，確定自己3年都沒有使用過的服飾，就先裝袋起來，拿去二手服飾店讓真心喜歡的人帶回家。

最後，我徹底認清自己的年紀，衣物太舊會影響外型清潔感，將鬆脫或起毛球的舊衣服定期丟棄。

5.永遠拿同樣3套的癥結原因：

個人有每天洗衣服跟毛巾的習慣，源自於要讓身上維持乾淨的氣味，所以幾乎都是穿剛洗完摺好、永遠是抽屜最上面的3套衣服。此外個人職業不需要每日變換穿搭，既然如此，接受真正的習慣，然後永遠保持這3套衣服的清潔感與更新度。

6.想要變更穿衣風格必然有混亂期：

近3年我認真思考中年自己適合的樣貌，於是嘗試了變換風格，目前的風格大致上可以維持到老年，混亂期是必然的，就像青春期跟更年期一樣，偶爾一段混亂期，之後再回到軌道即可。

〈人生哲學〉換季 不只衣物

以上是每年換季衣服都得面對的真相。

當然我住的鄉下空間超大，衣服永遠不處理也放得下，但還是養成面對事實的習慣。上面說的是換季衣服，更像是面對中年的哲學，衣服、人際關係、思考方式，時間到了，都需要換季。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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