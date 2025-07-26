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【藝週末．城市散步】前進新竹獨立書店！－4之1－水木書苑

2025/07/26 05:30

水木書苑。水木書苑。

【編輯室報告】既古樸又現代，崇尚科技卻也不忘文化──這是新竹住民對新舊交融的新竹所下的定義。四間獨立書店，分別開設在理工腦為大宗的清華大學、洋溢客家風情的竹東、眾多科技新貴的竹北、時間流速悠緩的舊城區。四張表情殊異的臉，共同演繹著何謂新竹。

書店主人蘇至弘。書店主人蘇至弘。

■水木書苑

水木書苑的人文社會領域書區。水木書苑的人文社會領域書區。

新竹市東區光復路二段101號風雲樓一樓

水木書苑，書在平台上主題呈現。水木書苑，書在平台上主題呈現。

nthubook.com.tw

請告訴我們書店的小歷史。

水木書苑（下稱「水」）：水木書苑的前身是學府書苑，創立於1982年，位於交大博愛校區旁，以人文社會書籍佐古典音樂饗知青，平衡新竹理工腦。1987年進駐清華大學，延續學府思路，加入自然科學，逐次擴大服務領域，滿足多元需求，係少數超過四十年仍存續於校園的獨立書店。在書苑，除了書香，還有咖啡香，除了看書，也能觀影；走出書苑，我們會配合文化幣連結在地國高中推廣閱讀，另協助成立社區圖書館，歡迎洽詢。

決定在新竹開設書店的原因是？

水：身為新竹在地人，順理成章在熟悉的家鄉，在主客觀因素俱足下開設書店。

請用一句話形容你心中的新竹。

水：小而美，既古樸又現代的宜居城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

水：打造一個讀者願意駐足停留、自在翻閱的閱讀空間，在不斷有新書流動的書店中找到他們的最愛。豐富知識的廣度與厚度，讓讀者不只是狹隘的讀書人，而是博學的通識之才。

開設書店以來，最難忘的一件事？

水：讀者在書店興味盎然地瀏覽，聚精會神地沉浸在知識海中的畫面。

書店中你最喜歡的一個角落？

水：人文社會領域的書區，匯集諸多思想、文化經典，是個人最喜歡，值得一親芳澤、不容錯過的角落。

請推薦書店內或新竹當地不可錯過的伴手禮。

水：書是書店的核心，在書架上分門別類，在平台上主題呈現，是書店內最佳伴手禮。書以外的品項則是為豐富並支撐主體存在的存在。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新竹一日遊？

水：從書店出發，上半天瀏覽清大校園，走交清小徑可順道參觀交大校園。若逢每月第一、第三週週六，可在清大成功湖畔逛小農市集；夕陽西下的成功湖星光點點，則是清大的新地景；逛累了，可以走進水木書苑的咖啡空間，小憩一下，來杯咖啡，享用好吃的甜點，也是不錯的選擇。走出清大西院校門，左轉沿工研院光復院區圍牆可上十八尖山；下半天可驅車前往金城湖賞鳥，到香山溼地觀海、看夕陽。山水一日遊。

圖片提供：水木書苑。

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