【藝週末．城市散步】前進新竹獨立書店！－4之2－瓦當人文書屋

瓦當人文書屋。

■瓦當人文書屋

書店主人余曉倫。

新竹縣竹東鎮大林路104號

瓦當人文書屋的矮桌和老沙發。

www.facebook.com/wadambooks

瓦當人文書屋自編出版的《台三線style》。

請告訴我們書店的小歷史。

瓦當人文書屋（下稱「瓦」）：2013年9月開店至今，店名「瓦當」取自屋檐最前緣的圓形瓦，圓面上通常是吉祥的文字，或是優美圖案，在日本常見的有家徽紋。我們期望自己扮演這小小的優美的存在，推廣好書及在地文化，舉辦讀書會、新書分享會、在地文史走讀、小型演唱會等等，累積超過五百場活動。

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決定在新竹開設書店的原因是？

瓦：以前竹東鎮上就有五家綜合小書店，瓦當開店的時候，只剩下一家正常營運，其他都收了或鮮少進新書。因為是自己念書成長的地方，因此不希望小鎮上一家書店都沒有，另外還期盼把藝文活動帶進小鎮，這樣的天真想法讓我們決定把書店開在竹東。

請用一句話形容你心中的新竹。

瓦：科技人聚集的地方，閩客原民匯集的地方，還有許多新移民，這裡充滿各種文化，是兼顧科技與文化的所在。

開設獨立書店，最重要的一件事？

瓦：對瓦當人文來說，選書，賣書，並以其內容促進人與人之間的交流，是我們認為瓦當存在時，最重要的事。

開設書店以來，最難忘的一件事？

瓦：有回鄉的青年告訴我們，他們回鄉是因為看見書店的努力。2023年，在小小書店的小寫創意出版吳明益先生《海風酒店》時，瓦當聯繫了八十六場活動，五十六天內吳明益先生行遍全台及離島，規模從小書店到圖書館的大場地，那一系列的活動，見證了吳明益先生與讀者們、小寫出版及獨立書店們共同創造出一次前所未有的出版行銷案例。幸好，我們還在。

書店中你最喜歡的一個角落？

瓦：有太多交流發生在這一矮桌及三座老沙發所形成的空間了。

請推薦書店內或新竹當地不可錯過的伴手禮。

瓦：店長的表妹曾來書店幫忙，那一年她收集了書店所在地大窩（今大鄉里）的故事，出版了《行走大窩尋鄉里：回首莊頭今昔風貌》。竹東老照片集《照說橡棋林》以及我們自編出版的《台三線style》。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新竹一日遊？

瓦：從歷史建築竹東火車站開始走讀竹東林業文化，散步在2025年登錄為聚落建築群的竹東林場宿舍，接著走路五分鐘，到全國最大的客家傳統市場採買，下午去看百年的北埔慈天宮。肚子餓的時候，在竹東跟北埔都能吃最道地的客家美食。

圖片提供：瓦當人文書屋。

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