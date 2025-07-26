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【藝週末．城市散步】前進新竹獨立書店！－4之3－或者書店

2025/07/26 05:30

或者書店。或者書店。

■或者書店

書店執行長Ben。書店執行長Ben。

新竹縣竹北市文興路一段123號

或者書店二樓「樹景第一排」。或者書店二樓「樹景第一排」。

www.facebook.com/orbookshop

堅果脆辣醬。堅果脆辣醬。

請告訴我們書店的小歷史。

或者書店（下稱「或」，本篇內容由營運總監Peggy Ju回答）：2016年，創辦人陳添順帶領「或者」品牌團隊，以「或者書店」為起點，選址在竹北市的新瓦屋客家文化保存區，以親子共讀、環境永續、多元包容為核心，探索一種結合閱讀、設計、工藝的生活實踐。「或者」在新竹縣市逐步開展多個門市，為分散式美術館與多元文化的地方文化品牌。書店空間設計以大片落地窗帶入新瓦屋的綠意，選書以人文、社會、藝術、設計與在地議題為主，經常舉辦講座、閱讀會與小型展覽，主題從當代社會議題到地方文史皆有涉獵，也吸引不少創作者、設計師與教育學者前來交流。

決定在新竹開設書店的原因是？

或：創辦人陳添順是新竹人，半退休後回到家鄉創辦文化志業。

請用一句話形容你心中的新竹。

或：文化與科技再生之處。

開設獨立書店，最重要的一件事？

或：書店內的咖啡區成了許多自由工作者與遠距上班族的祕密基地。幾張桌椅、一杯手沖咖啡與一本書，就構成屬於這座城市的一方靜謐。許多來訪者甚至不是專為購書而來，而是為了這份生活節奏的沉靜。我們不是為了賣書而開書店，而是希望讓閱讀重新成為人們日常生活的一部分。

開設書店以來，最難忘的一件事？

或：第一次有人在書店說：「這裡讓我覺得新竹可以住下來了。」那是幾位剛搬來竹北的年輕媽媽帶著孩子在繪本區共讀，看著窗外綠意、陽光灑落。當時我們深刻感受到一間書店，能讓人對一座城市產生歸屬感。此後她們經常光臨書店，希望書店能長久經營下去。

書店中你最喜歡的一個角落？

或：最棒的閱讀角落是二樓靠近窗邊的「樹景第一排」，春天時，兩棵流蘇開滿了花，在你面前、近在咫尺；那裡沒有太多干擾，卻能聽見外頭微風、看見孩童在草地嬉鬧奔跑、遠處咖啡機的聲音，彷彿整個世界都慢了下來。

請推薦書店內或新竹當地不可錯過的伴手禮。

或：或者安醬、堅果脆辣醬。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新竹一日遊？

或：路線一：客家文化巡禮。10:00─新瓦屋客家文化保存區，預約導覽園區、逛或者書店；12:30─午餐：新埔鎮客家風味粄條、逛鴻梅國際藝術村（需預約）；14:00─前往北埔老街：老街巷弄巡禮，古蹟金廣福、姜阿新洋樓、鄧南光影像紀念館等；夜宿北埔「或者山旅」。路線二：新竹舊城巡禮。10:00─同上；12:30─午餐：新竹市城隍廟周邊小吃；14:00─預約導覽舊城區古蹟巡禮，拜訪老屋「或者工藝櫥窗」、「或者新州屋」等；夜宿「或者風旅」。

圖片提供：或者書店。

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