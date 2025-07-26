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【藝週末．城市散步】前進新竹獨立書店！－4之4－玫瑰色二手書店

2025/07/26 05:30

玫瑰色二手書店。玫瑰色二手書店。

■玫瑰色二手書店

書店主人阿金（左）、姵汝。書店主人阿金（左）、姵汝。

新竹市北區集賢街19號

玫瑰色二手書店天井。玫瑰色二手書店天井。

rosecoloredbook.tw

玫瑰色二手書店的青銅直角書籤。玫瑰色二手書店的青銅直角書籤。

請告訴我們書店的小歷史。

玫瑰色二手書店（下稱「玫」）：2019年3月書店開幕，其後遇到疫情，卻獲得許多新竹愛書人的支持，疫中站穩腳步，至今已滿六年。兩位雜工每天流轉書籍，我們暱稱書友為「色員」，陪伴色員走一段人生旅途。

決定在新竹開設書店的原因是？

玫：首先是喜歡新竹舊城區的生活感。另一個原因是，發現新竹是碩博士密度極高的城市，書店卻偏少，我們覺得很弔詭，因此決定投入嘗試。

請用一句話形容你心中的新竹。

玫：古城旁有科技園區，很衝突的美感。

開設獨立書店，最重要的一件事？

玫：希望書店持續存在於城市之中，但總是要先照顧好自己，進而照顧好書店空間，才能讓色員們離開玫瑰色時面帶微笑。

開設書店以來，最難忘的一件事？

玫：引領我們認識新竹豐富文史的三位老師，在2023年不約而同向我們提起：新竹在地最久的二手書店海邊書坊打算結束營業。我們有感於這間書店的真摯故事，不願它的價值與意義消逝，而決定接續傳承這間書店。因此，我們有了一家書店──玫瑰色二手書店，和另外一家書店──海邊書坊3.0。

書店中你最喜歡的一個角落？

玫：書店伙伴和色員，常常在書店裡待到忘卻時間，而在書店裡一抬頭就能看見天井灑進來的自然陽光，實在覺得好舒服。

請推薦書店內或新竹當地不可錯過的伴手禮。

玫：書店的紀念周邊，最推薦青銅直角書籤。新竹伴手禮絕對是水潤餅，老新竹人帶進城隍廟拜拜的貢品，簡樸麵粉香，撒上淡淡肉桂粉。目前只剩一家店在製作，即將失傳，且吃且珍惜。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的新竹一日遊？

玫：新竹舊城區腹地小巧，適合閒適散策，或租借共享單車機車漫遊。從新竹火車站出發，先到楊家意麵或榮記客家湯圓享用餐食，接著彎進海邊書坊3.0感受閱讀之美。沿南門街前行，關帝廟、中央市場、城隍廟及伴手禮水潤餅皆能順路探訪。留點時間到玫瑰色二手書店，舒服待一個下午。附近的新竹州廳、新竹州圖書館、竹塹迎曦門一帶古蹟林立，沿兩側綠樹成蔭的護城河畔，享受悠然散步時光。

圖片提供：玫瑰色二手書店。

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