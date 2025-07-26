【藝術文化】2025台北國際合唱音樂節開幕 連續10天匯集全球美聲放送

斯洛維尼亞作曲家兼指揮裘比。 （台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕一年一度的「台北國際合唱音樂節」（簡稱TICF），昨（25）日上午於國立台灣博物館舉辦開幕嘉年華，由斯洛維尼亞聖史坦尼斯拉夫少女合唱團（St. Stanislav Girls’Choir）以及捷克Vokalion女聲合唱團，於現場演出多首歌曲；此次音樂節匯集斯洛維尼亞、印尼、美國、捷克、菲律賓、香港等地的頂尖合唱高手，除自7月27至8月3日，天天都在台北有經典音樂會，7月26至8月1日期間，也將由各團隊分別前往宜蘭、南投、屏東、台南、嘉義與高雄巡演。

2025台北國際合唱音樂節開幕嘉年華，國內外頂尖合唱團隊齊聚台博館。（台北愛樂文教基金會提供）

今年音樂節的開幕音樂會，特別擇定於7月26日由宜蘭演藝廳為起點，隔（27）日再於台北國家音樂廳，世界首演斯洛維尼亞作曲家裘比的《詩篇清唱劇》（Psalm Cantata），並由裘比親自指揮，帶領台北愛樂室內合唱團、台北愛樂青年合唱團及台北愛樂青年管弦樂團共同演出，同場還有台北愛樂室內合唱團世界首演新加坡作曲家吳多才的《客家三聯畫》；以及來自斯洛維尼亞的聖史坦尼斯拉夫少女合唱團，以純淨優雅的風格呈獻中歐文化的細緻韻味。

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主辦台北愛樂文教基金會表示，《詩篇清唱劇》是一部充滿人文關懷與跨文化視野的鉅作，紀念為台灣醫療奉獻38年的斯洛維尼亞醫師范鳳龍。樂曲以詩篇為軸，融合台灣多元族群的聲音紋理，交織斯洛維尼亞音樂語彙，在旋律與和聲之間訴說「希望、信仰、愛、喜樂、和平」的普世精神。

自2018年起，在TICF期間同時舉辦台北國際合唱大賽TICC，是國內首個正式的國際合唱比賽，共有來自菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、香港、台灣共42隊報名，計72組團隊競賽。評審團將在分組賽事後，提名決定大獎賽參賽團隊，於8月1日在國家音樂廳角逐大賽最高榮譽。

此外，由4個國家輪流主辦的「世界合唱冠軍賽」，今年也剛好輪到台北國際合唱音樂節舉辦，樂迷不必出國即有機會親睹國際規格賽式。今年參賽隊伍有菲律賓民答那峨大學合唱團、捷克Vokalion女聲合唱團、香港拔萃歌詠團，3組團隊除將於7月28日晚間在國家音樂廳角逐世界合唱總冠軍頭銜，也將加入全台巡演的行列。

整個音樂節的壓軸，是由駐節的匈牙利國寶級指揮豪勒隆率領400人陣容，於8月3日在台北國家音樂廳，演出古森斯改編的大編制管弦版韓德爾《彌賽亞》（選曲）。詳詢台北愛樂官方網站或OPENTIX。

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