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【藝術文化】北藝中心攜手長榮交響樂團 邀親子共賞皮爾金的冒險

2025/07/26 05:30

《皮爾金的冒險》輕鬆自在音樂會由台裔美籍指揮家后正宇擔任指揮。（北藝中心提供）《皮爾金的冒險》輕鬆自在音樂會由台裔美籍指揮家后正宇擔任指揮。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「2025台北兒童藝術節」，邀請長榮交響樂團帶來《皮爾金的冒險》輕鬆自在音樂會，於7月26至27日在台北表演藝術中心球劇場演出。此次音樂會以「輕鬆自在」為主軸，開放各種年齡層及不同身體需求的觀眾參與，打造一場無需拘束、自由欣賞的音樂饗宴。

《皮爾金的冒險》輕鬆自在音樂會讓親子以舒適、好奇的心態，品味音樂饗宴。（北藝中心提供）《皮爾金的冒險》輕鬆自在音樂會讓親子以舒適、好奇的心態，品味音樂饗宴。（北藝中心提供）

《皮爾金》為挪威劇作家易卜生改寫自童話的劇作，描寫主人翁皮爾金從年輕時懷抱英雄夢、歷經漂泊冒險，最終回望一生，獲得寬恕與愛的故事。作曲家葛利格為此劇譜寫配樂，融合挪威民間音樂與自然意象，形成鮮明的音樂語彙。此套配樂後來被改編為兩組管弦樂組曲（Op.46與Op.55），成為葛利格的代表作之一。

本次音樂會由旅美指揮家后正宇擔任指揮，林伯杰擔任導聆，演出內容包括兩組組曲共8首樂曲。第1組曲選段〈清晨〉、〈奧賽之死〉、〈安妮特拉之舞〉與〈在山魔王的宮殿中〉，呈現皮爾金從夢境甦醒、歷經母親離世、情感誘惑與逃離險境的場景。音樂從抒情到激昂，層次豐富。

第2組曲包含〈荒野中的牧童之歌〉、〈阿拉伯之舞〉、〈皮爾金的回憶〉及〈索爾維格之歌〉，以內斂旋律描繪內心掙扎與異國情調，最終以柔和深情的弦樂表達愛與原諒的主題，為整場演出畫下溫暖句點。

與傳統音樂會不同，《皮爾金的冒險》鼓勵觀眾以最自然的方式聆聽音樂。無論是久坐時想活動筋骨、在樂音中不自覺發出聲響、或是中途需要短暫離座，現場皆為包容空間，讓音樂欣賞成為一場真正「自在」的體驗。

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