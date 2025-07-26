【藝術文化】許家維沉沒的聲音潛進北美館 MR混合實境體驗沉船歷史

2025北美館開放網絡計畫，線下計畫「沉沒的聲音」場景照。

（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「北美館開放網絡計畫 TFAM Net.Open」，聚焦科技與藝術交會的當代表現。今年計畫以「沉沒的聲音」為實體展覽主軸，於7月26至9月28日在北美館地下樓E展間展出，探討記憶的消逝與再挖掘，以及數位時代下藝術形式的延展可能。

藝術家許家維歷時3年籌備「沉沒的聲音」計畫。（北美館提供）

北美館副館長蔣雨芳表示，本計畫關注的不僅是展示形式的創新，也包括數位時代中，公共性、觀念生產與社群關係的再思。透過線上線下展演模式與跨域協作，「TFAM Net.Open」計畫持續擴展科技與藝術對話的可能性，反映文化機構於數位轉型中的角色與挑戰。

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本次展覽由藝術家許家維歷時3年籌備，結合水下考古、水下聲學、混合實境與影像創作技術，透過與國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心的合作，挖掘澎湖周邊海域的沉船歷史，重新建構歷史記憶與感官經驗。創作靈感來自3艘歷史船艦，包括清代的「廣丙艦」與二戰時期的「滿星丸」、「山藤丸」。展覽以潛水紀錄影像、聲音採集與表演片段，呈現海底作業與文化記憶的交錯樣貌。

展場設計包含懸掛聲納水箱裝置與影像裝置，並播放由香港作曲家許德彰編制的實驗聲響。觀眾也可見3件水下考古文物，包括出土於沉船的青花瓷、子彈與船艙構件，呈現藝術家與考古團隊的研究過程與史料詮釋。

此外，展覽期間每週四至週日，安排每日兩場預約制MR混合實境體驗，觀眾可透過VR與AR技術，扮演虛擬角色進入3艘沉船的歷史場景。參與者將在數位建構的感官場域中，搭配實況聲響與虛擬演奏，體驗歷史與虛構交織的敘事旅程。

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