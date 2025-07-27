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【藝術文化】114年全國美術展國美館登場 展現當前藝術創作活力

2025/07/27 05:30

水彩類金牌獎，吳嘉倩〈恬言絮語〉。（國美館提供）水彩類金牌獎，吳嘉倩〈恬言絮語〉。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館主辦的「114年全國美術展」，昨（26）日起在國美館盛大展出，展期至10月12日，展覽涵蓋11個創作類別，共展出100件得獎作品及6件歷屆免審查獎作品，呈現多元創作的豐碩成果，表彰藝術創作者的優異表現。

版畫類金牌獎，楊振華 〈白晝停格的第五樂章〉。（國美館提供）版畫類金牌獎，楊振華 〈白晝停格的第五樂章〉。（國美館提供）

國美館表示，全國美術展為國美館年度重點徵件展覽，自去年啟動徵件後，歷經7個月的公開報名與評審程序，徵件類別包含水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術及綜合媒材。本屆展覽一方面提供創作者交流與切磋的平台，也反映當前藝術創作的活力與思維轉變。

展覽作品主題與媒材兼具創新與深度，具體反映藝術家對文化記憶、生活經驗與時代感的關注。例如水墨類金牌獎作品〈魅他域的漫遊者系列—渡〉，以虛實交錯的語彙探索未來空間；書法類〈倪瓚一懷歸詩〉則在章法與筆意上展現個人風格；篆刻類〈夜夜不寐〉蘊含隋唐官印風格，線條古拙流暢。

膠彩類金牌獎〈曙游〉以台灣海洋景觀為主題，有別於傳統題材；油畫類〈大風吹〉則在童話與夢境的氛圍中，觸及性別與記憶的議題；水彩類〈恬言絮語〉透過抽象筆觸呈現創作者內在情緒；版畫類〈白晝停格的第五樂章〉藉由山景與人造建物的對比，營造孤寂氛圍，具有史詩感。

其他作品亦展現多元面貌與媒材語彙，雕塑類〈空間中的風景〉以堆疊構築空間意象；攝影類〈痕〉探討街友與個人財物的關係，具現實批判性；新媒體藝術類銀牌獎〈動靜邊界〉結合聲音與光影裝置，觸動感官感知；綜合媒材類〈殘跡地圖〉透過遺留痕跡的再製賦予物件新義，具實驗性與詩意。

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