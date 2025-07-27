【藝術文化】台北掌中戲觀摩匯演開鑼 12劇團接力演出多樣劇碼

新洲園掌中劇團《天龍問劫之蓮開一念》。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處主辦的「台北市114年掌中戲觀摩匯演」，邀集12組掌中戲團隊，自7月25至8月5日，連續12天於陳德星堂及松山國小松山廣場輪番上演。

台北市藝文推廣處表示，本次參演劇團涵蓋多組傳統戲曲界的重要團隊，包含創團逾百年的小西園掌中劇團、以金光技藝聞名的新洲園與響洲園、強調創新發展的不貳偶劇等資深與新銳團隊，劇碼橫跨金光戲、歷史劇、公案戲與神怪傳奇等。

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演出自7月25至30日於陳德星堂展開，開場由響洲園掌中劇團帶來金光戲《神祕死宮之開殺門》，融合聲光特效與江湖奇情。全西園掌中劇團接續演出《三國演義之白門樓》，重現呂布命喪白門樓的歷史轉折。台北木偶劇團推出懸疑推理公案劇《彭公案》。新快樂掌中劇團則以性別錯置與諷刺幽默打造《白吃店》。小西園掌中劇團上演經典名劇《包公斷案》，由國寶級演師許王藝師領軍，呈現清官斷奇案的正義精神。壓軸為陳錫煌傳統掌中劇團的《孫悟空大鬧天宮》再現神話世界的磅礡場面。

7月31日至8月5日轉至松山國小松山廣場。不貳偶劇演出《虹霓關》，重現秦瓊與辛文禮對決的義氣江湖；新洲園掌中劇團推出武俠劇《天龍問劫之蓮開一念》。五洲白花樓掌中劇團演出神話題材《帝爺出世之紅桃記》，敘述玉皇大帝轉世歷練的人間傳說。新西園掌中劇團帶來《文素臣之飛劍斬妖龍》，展現華麗武打與劍法設計。興洲園掌中劇團上演《大明奇俠傳》描繪紅黑兩派勢力爭鬥的江湖故事。最終，壓軸為日月興掌中劇團演出的《一世多情女》，融合情仇、俠義與傳奇設定。詳詢台北市藝文推廣處官網，或「大稻埕戲苑」臉書。

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