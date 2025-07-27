【藝術文化】國台交2025/26樂季 交織傳承與創造並進的聲音風景

國台交今年慶祝80週年。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕創立於1945年的國立台灣交響樂團（National Taiwan Symphony Orchestra，簡稱NTSO），今年80週年，國台交表示，回望初啟，開展當代，NTSO不只是台灣古典音樂歷史的見證者，更是歷史的本體與書寫者。因此，特別將2025/26新樂季定名為「聲在遠方，路在此刻」，意指踏上通往聲音遠方的旅程，與時代共振。

為80週年特別策畫的2檔團慶音樂會，將交織出傳承與創造並進的聲音風景。首先是11月20與21日，分別在台中國家歌劇院大劇院與衛武營音樂廳，由首席客席指揮水藍帶領，演出委託作曲家張菁珊創作的《80新章》。緊接著，11月29日在國台交演奏廳的「簡文彬與國台交」音樂會，NTSO將重現創團首場音樂會曲目，包括舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵序曲》、德弗札克第9號交響曲《新世界》。

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水藍於2011年擔任NTSO藝術顧問、2019年起回任首席客席指揮，與NTSO攜手走過深刻且緊密的旅程。長年旅居丹麥的他，對樂團與土地、文化與時代之間的關係，始終懷抱關注與洞察。因此，水藍也特別為新樂季擘劃以北歐3傑西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）、葛利格（Edvard Grieg）的作品為主軸的聲音之路。從空靈風景、精神辯證到民謠詩意，鋪展北方聲音的深層脈絡，也為與NTSO共行的歲月，留下溫柔註腳。2025/26樂季音樂會總覽，詳詢NTSO官網。

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