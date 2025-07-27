自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國台交2025/26樂季 交織傳承與創造並進的聲音風景

2025/07/27 05:30

國台交今年慶祝80週年。（國台交提供）國台交今年慶祝80週年。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕創立於1945年的國立台灣交響樂團（National Taiwan Symphony Orchestra，簡稱NTSO），今年80週年，國台交表示，回望初啟，開展當代，NTSO不只是台灣古典音樂歷史的見證者，更是歷史的本體與書寫者。因此，特別將2025/26新樂季定名為「聲在遠方，路在此刻」，意指踏上通往聲音遠方的旅程，與時代共振。

為80週年特別策畫的2檔團慶音樂會，將交織出傳承與創造並進的聲音風景。首先是11月20與21日，分別在台中國家歌劇院大劇院與衛武營音樂廳，由首席客席指揮水藍帶領，演出委託作曲家張菁珊創作的《80新章》。緊接著，11月29日在國台交演奏廳的「簡文彬與國台交」音樂會，NTSO將重現創團首場音樂會曲目，包括舒伯特《軍隊進行曲》、蘇佩《輕騎兵序曲》、德弗札克第9號交響曲《新世界》。

水藍於2011年擔任NTSO藝術顧問、2019年起回任首席客席指揮，與NTSO攜手走過深刻且緊密的旅程。長年旅居丹麥的他，對樂團與土地、文化與時代之間的關係，始終懷抱關注與洞察。因此，水藍也特別為新樂季擘劃以北歐3傑西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）、葛利格（Edvard Grieg）的作品為主軸的聲音之路。從空靈風景、精神辯證到民謠詩意，鋪展北方聲音的深層脈絡，也為與NTSO共行的歲月，留下溫柔註腳。2025/26樂季音樂會總覽，詳詢NTSO官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應