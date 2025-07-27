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藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】優先座 請上座

2025/07/27 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

博愛座改名成優先座，不管名稱怎麼改，只要大家有顆良善的心，每個座位都是愛心……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈安心坐下1〉別為了位子 變討厭鬼

文／莫莉（桃園市）

博愛座改名為優先席，我個人認為效益不大，願意讓座的人還是會讓座，不管它改名為何，或者是否為優先席，溫暖體貼的人大多會將位子讓給有需要的人。

至於是否能減少世代對立，我也不置可否，大家根深蒂固的心態不願改變，倚老賣老的中老年人、年輕氣盛不肯服輸的新新人類，將一如既往地為一個位子爭論不休，遑論它是博愛座或者優先席。

更何況優先席的定位很直觀，你覺得自己累了、病了、身體不舒服，理所當然可以入座，但面對一個白髮蒼蒼，站都站不直的老人家，你覺得誰更需要那個位置？可以選擇視而不見，還是良心糾結、坐立難安，這都大大地考驗著人性。

現在我以能夠讓座給比我更需要的人為榮，因為那代表我身體耐受度還行，但如果我真的累了，有位子坐，我還是會不加考慮就直接入座。也許再過幾年，我也將成為非常需要座位的人，但不管如何，都不願成為為了爭論位子歸屬，而臉紅脖子粗的討厭鬼。

尊嚴還是比現實重要！

〈安心坐下2〉不限特定者 而是需要者

文／貓彤彤（高雄市）

我認為改名的「宣示意義」大於「實際成效」。

多數人都知道博愛座並不會排斥那些非弱勢族群、卻有實際需求的人，而那些爭奪博愛座的人們，難道會因為博愛座改名就覺得自己「沒有理由」爭奪嗎？應該還是會覺得自己比其他人「更有理由」使用優先席吧，說不定會覺得「眾多優先裡面還有更優先」，而自己就是「最優先」的那個。

既然如此，改名不就沒任何意義？非也非也！

我們常見的博愛座，有一張貼紙（請優先讓位給老人、孕婦、行動不便及抱小孩的乘客）要求讓位給特定族群，而非有實際需求之人。我不否認道德的本質是美好的，但當它成為某些人用來情緒勒索的工具時，就失真了。博愛座畢竟已行之有年，而這張萬惡的貼紙，也無形中成為「博愛座」的一部分，深深烙印在我們腦海中了。

是時候改變了！不要再將優先席連結至特定族群，而是學著對任何一位有需求的人伸出援手。

〈安心坐下3〉長者優先車廂 更具體

文／吳驊宸（新竹縣）

近年來，博愛座的爭議層出不窮，衝突的核心往往是年長者認為年輕人「必須讓座」，甚至出現言語或肢體衝突，讓車廂變成戰場。其實，台灣的博愛座原意是「給有需要的人」，包括身心障礙者、孕婦、年幼孩童的家長、身體不適者等，並不限於年長者一群。如今將「博愛座」改名為「優先席」，雖然用字更精確，期望淡化年齡的標籤，但對於實際問題的改善，恐怕效果有限。名稱換了，觀念未必就能跟著更新。

我認為，與其改名，不如比照「女性優先車廂」的概念，直接規畫「年長者優先車廂」更具體。若在特定車廂內，設置更多符合高齡者需求的座位、扶手及地板設計，不只能讓長者感受到社會的友善，也減少他們在其他車廂「要求讓座」的情境，降低世代間的誤解與對立。年輕人不再是壓力的對象，年長者也不再擔心被忽視，雙方的互動可以更有餘裕與尊重。

改名只是表面，真正的關鍵在於制度與觀念的更新。唯有透過更具體的設計與配套措施，才能讓車廂成為真正「友善、包容」的空間。

〈安心坐下4〉名稱不重要 人心才重要

文／如意（新竹市）

將「博愛座」改名為「優先席」，我認為確實有助於語言上的中性化，能讓焦點從「道德壓力」轉向「實際需求」。曾有孕婦因外表看不出懷孕，坐博愛座卻遭責罵，導致身心受創。改名為「優先席」後，再搭配「需求不一定會外顯」的宣導，或許能減少這些衝突。

但同時也能了解為何有人質疑改名無濟於事，因為真正引發爭議的，從來不是名稱，而是人心。有些人健康卻占位不讓，也有長者動輒以「我是老人」要求讓座。名稱再改，若觀念不變、教育不到位，問題依舊存在。

值得注意的是，近年也出現「反向壓力」，曾有新聞採訪中提到，不少長者因怕被誤會倚老賣老、被拍照上網公審，反而不敢坐博愛座。這使得他們原本應有的權利反變成一種道德風險。改名能讓座位概念，從「施予」轉為「需求優先」，也許能讓真正有需要的人更安心地坐下，不再被目光審判。

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