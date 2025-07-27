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【藝週末．藝週推薦活動】8月到大阪 台灣文化與世界同行

2025/07/27 05:30

C2. 《狩siù》拚場 ft. 電氣神將 / 8月2~5日，18:00 - 19:00C2. 《狩siù》拚場 ft. 電氣神將 / 8月2~5日，18:00 - 19:00

文／記者凌美雪 圖／文化部提供

充滿療癒形象的「a-We」氣球將於活動期間飄上大阪天空。圖為意象圖。充滿療癒形象的「a-We」氣球將於活動期間飄上大阪天空。圖為意象圖。

我們常在很多場合聽到各式各樣的人喊著「要讓世界看見台灣」，實際上，台灣近年在國際上時常被討論，有正面的，也有負面的，重點是，我們要在哪裡讓世界看到什麼樣的台灣？

位於大阪站附近的3大展演場域，交通非常便利。位於大阪站附近的3大展演場域，交通非常便利。

比如台積電在全球為台灣博得科技之島的好名聲；雲門舞集、朱宗慶打擊樂團、國家交響樂團等，藉著國際共通的語言「藝術」跟世界交朋友；而在每個交流中，台灣人的溫暖與和善，則讓人留下深刻的好印象，因此，去年巴黎奧運的開幕式上，我們忘不了法國主持人的這席話：「中華台北，就是我們熟知的台灣。」

A場域：「混融色彩」的台灣光譜A場域：「混融色彩」的台灣光譜

去年文化部率20餘組表演團隊參加巴黎文化奧運，成為台灣在奧運之城可以歡呼吶喊搖國旗的地方，凝聚了台灣人的向心力；今年伴隨世博在日本關西登場，文化部又要出發前往世博之城，而且規模更盛大，涵蓋表演、視覺、文學、生活信仰及科技，要讓世界再度看到屬於台灣文化豐富的面貌。

A1.1 台灣本色A1.1 台灣本色

為期3週的大型展演活動「We TAIWAN」，將有超過30組團隊，分別於大阪車站附近3大場域呈現；此外，獲世博大會正式邀請，8月最後1週，還將有9組表演藝術團隊，進入世博會場夢洲內演出。

A1.2 光織自然A1.2 光織自然

A場域：「混融色彩」的台灣光譜

A1.3 島嶼聲譜A1.3 島嶼聲譜

8月2~20日 / GRAND GREEN OSAKA的VS.空間

B場域：百年古蹟演繹台灣科技與藝術「跨域創造」的奇蹟B場域：百年古蹟演繹台灣科技與藝術「跨域創造」的奇蹟

台灣是島國，四面環海，島的中央有綿延的山脈，生活在島上的居民，感受山海的流動，創造出多元繽紛的色彩。「台灣光譜」是一場從地理、歷史、文化到當代藝術的感官旅程，於3個展間鋪陳藝術家承襲歷史、擁抱當代，在持續變動的環境裡，尋找屬於台灣的色彩，映照出文化融合、創造與再生的縮影。

B1. 黃翊與庫卡 / 8月3~4日B1. 黃翊與庫卡 / 8月3~4日

◆A1.1 台灣本色

B2. 放開你的頭腦 / 8月15~20日B2. 放開你的頭腦 / 8月15~20日

融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場，取材自國立台灣美術館典藏的藝術家作品，利用影像技術演繹「寫生的人」陳澄波、廖繼春、林惺嶽、郭雪湖、陳進、林玉山、許深州等，如何透過筆觸與色彩，展現對這片土地的熱愛與信仰。

B3. 遺留未來VR360播映 / 8月11~20日B3. 遺留未來VR360播映 / 8月11~20日

◆A1.2 光織自然

B5. 「魔幻台灣」文學展 / 8月10~20日B5. 「魔幻台灣」文學展 / 8月10~20日

台灣植物生態提供了豐富的色彩資源，此區展現台灣工藝大師如何以自然為師，透過染織技藝向世界傳遞台灣的色彩。其中，《台灣色譜牆》集結國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀在天然染料的研究成果，成為一幅震撼的活色票牆；《染織工藝牆》記錄陳景林踏尋台灣各地累積的工藝教學行動筆記，以及巨幅藍染山水創作〈台灣母親河〉。

C場域：中之島戶外「萬變氣場」與童書之森C場域：中之島戶外「萬變氣場」與童書之森

◆A1.3 島嶼聲譜

C1. 艾拉—相遇中之島 / 8月2~17日，逢週六、日14:30、17:20C1. 艾拉—相遇中之島 / 8月2~17日，逢週六、日14:30、17:20

藝術家李育昇的《台灣特有種》神獸系列裝置，由李文政將場域光環境創造出神聖「氣場」；《很難很難》台日交流版聲光機裝置作品，則匯集了三金音樂家柯智豪的聲場策畫、拚場的空間裝置以及豪華朗機工的藝術裝置。邀請觀眾沉浸於台灣的聲景，感受山林鳥鳴、潮汐拍岸、稻田風聲、城市街角與廟會喧囂。

C3. 伏魔英雄帖之再現白光劍 / 8月9~11日，18:00 - 19:00C3. 伏魔英雄帖之再現白光劍 / 8月9~11日，18:00 - 19:00

B場域：百年古蹟演繹台灣科技與藝術「跨域創造」的奇蹟

C4. 移動故事屋 / 8月16~20日C4. 移動故事屋 / 8月16~20日

依日期排程 / 大阪市中央公會堂

C5~7. 童書之森「台灣繪本、佮意啦」、默劇、讀繪本等展演 / 8月1~20日C5~7. 童書之森「台灣繪本、佮意啦」、默劇、讀繪本等展演 / 8月1~20日

建於1918年的中央公會堂，2002年被指定為日本國家重要文化財，「We TAIWAN」活動期間將成為台灣文化科技展演的基地，須注意的是每個節目的演出期程，以及必須預先於網路報名，詳官網（https://wetaiwan.tw/zh-TW）。

◆B1. 黃翊與庫卡 / 8月3~4日

編舞家黃翊因從小憧憬擁有哆啦A夢般的機器夥伴而自學程式設計，成功讓工業機械手臂KUKA在舞台上展現細膩情感。自2012年首演至今已巡演47座城市，此次首登日本，特別邀請日本聲優錄製日文版，開放視障者及一般大眾報名。

◆B2. 放開你的頭腦 / 8月15~20日

曾獲威尼斯、坎城等國際影展肯定的狠劇場導演周東彥，將呈現最新沉浸式作品《放開你的頭腦》VR大型舞作，在歷史與未來科技的大型數位狂歡盛宴裡，邀大阪和世界共舞。觀眾可選擇成為VR觀眾或外圍觀眾，挑戰「看與被看」的關係，試試有何不同。

◆B3. 遺留未來VR360播映 / 8月11~20日

10部影片邀請觀眾穿梭於記憶、家園、孤獨與未來的多重維度，感知那些難以言喻、卻無法抹去的情緒痕跡。包括《住所不明：福島今》、《舊家》、《浮光童夢》、《Closet》、《彼岸》、《寂靜》、《遺留》、《彩虹彼端》、《留給未來的殘影》及《無法離開的人》。

◆B4. 台灣電影的璀璨今昔 / 8月11~20日

由國家電影及視聽文化中心精選播映《台北之晨》、《上山》、《千禧曼波》、《王船祭典》、《哈勇家》、《飲食男女》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《光陰的故事》、《大俠梅花鹿》，以及最新《書店裡的影像詩：停駐與穿越》，10部交織著歷史脈絡與文化符碼的電影，刻畫不同世代的社會景況。並於每部電影開場前，播映1970年大阪萬博期間推出的《萬博追蹤》數位修復片段。

◆B5. 「魔幻台灣」文學展 / 8月10~20日

We TAIWAN期間適逢日本盂蘭盆節，因此，由國立台灣文學館策畫「魔幻台灣」文學展，從魔幻、靈異、神仙鬼怪角度切入，以「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」、「當代通俗文學」、「小說的魔幻與寫實」、「詩歌裡的魔幻」等6個主題呈現。

C場域：中之島戶外「萬變氣場」與童書之森

類似巴黎塞納河的西堤島或柏林博物館島的概念，大阪中央公會堂所在的中之島，是位於大阪車站南邊，被貫穿城市的河流所包圍的一座3公里狹長小島，藉著寬闊的橋梁連接城市脈動，尤其從島上的大阪市政廳往東經過中央公會堂到中之島公園，是大阪人重要的觀光休閒勝地。

We TAIWAN除在中央公會堂內進行一連串重要展演活動，同時也在中央公會堂東廣場策畫了很多戶外演出，還有文化總會策畫的「TAIWAN PLUS」市集，以及建築師安藤忠雄設計、捐贈給大阪市的「童書之森中之島」，也將推出台灣繪本展。

◆C1. 艾拉—相遇中之島 / 8月2~17日，逢週六、日14:30、17:20

「藝術報國」團隊打造4.2公尺高的大型人偶「艾拉」，活潑自信、富有想像力，由5名舞者協同操作，描繪這位來自未來的小學生如何踏上田野調查之旅，探索不同時空的文化與自然，並思考「我們能為未來留下什麼？」。

◆C2. 《狩siù》拚場 ft. 電氣神將 / 8月2~5日，18:00 - 19:00

以台灣近代民主發展史作為藝陣故事背景，演出團隊「拚場」 透過與工研院合作的創新技術，讓神將穿戴裝置在動作間發出光與聲響。電氣神將千里眼、順風耳、電氣神將謝范將軍、千禧藝旦與女神官等角色，取徑傳統民間信仰，電光照亮前路，暗喻台灣等待後人繼續持光掃盲，驅散近代歷史的迷霧。

◆C3. 伏魔英雄帖之再現白光劍 / 8月9~11日，18:00 - 19:00

「新勝景掌中劇團」第2代兄弟檔聯手打造的光雕投影布袋戲，結合九天民俗技藝團現場鼓擊，展現科技成為傳統文化薪火相傳的嶄新語彙。劇中男主角羅燕飛靈感取自台灣戲曲經典《飛劍奇俠》，他口吐白光劍，斬妖除魔，破除困局，象徵著堅持與突破的力量。

◆C4. 移動故事屋 / 8月16~20日

專為兒童與親子設計的移動帳篷，透過影像、故事、聲光效果，讓觀眾感受虛實合一的沉浸式互動體驗。為貼近在地觀眾，特別訓練日本演員，以日文講述台灣繪本故事，包括《機器人流浪記》、《龍王求職記》與《乾爹乾媽是神明》

◆C5~7. 童書之森「台灣繪本、佮意啦」、默劇、讀繪本等展演 / 8月1~20日

精選台灣原住民、民間故事、生活、食文化、宗教、藝術工藝、自然等7大主題，共50冊繪本，結合視覺、聽覺與故事敘述，引領讀者深入體驗台灣豐富且獨特的文化底蘊。

◆C8. TAIWAN PLUS 2025台日新風 / 8月9~10日、8月16~17日，15:00 - 21:00

由文化總會策畫的台日友好計畫「TAIWAN PLUS」，自2018年在東京首辦以來，成為日本哈台族最愛的在日台灣活動，今年配合We TAIWAN首度在大阪舉辦，是透過市集、設計、藝術、美食等多元形式，展現台灣創意能量的熱鬧市集。

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