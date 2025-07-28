藝術家劉呈祥獲選駐村西班牙藝術小鎮

藝術家劉呈祥運用演算法語言，細膩詮釋荷納瓜希爾市週邊環境感官與情感，為本土與全球、自然與數位間對話開闢途徑，讓評審團留下深刻印象。（劉呈祥、文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部駐西班牙代表處文化組首度與荷納瓜希爾市小鎮博物館（Genalguacil Pueblo Museo）合辦駐村暨參展計畫，25日名單出爐，遴選結果由藝術家劉呈祥獲選為本屆駐村藝術家。

荷納瓜希爾市小鎮以藝術介入城鎮空間，轉型為西班牙遠近馳名藝術小鎮，迄今已吸引逾250位藝術家前往駐村創作。荷納瓜希爾市小鎮博物館與駐西文化組合作駐村暨參展計畫自5月底公開徵件，共計13位藝術家報名申請，創作類型涵蓋繪畫、影像、動畫、裝置、複合媒材、AI應用及聲音藝術等多元形式，經駐西文化組初審及小鎮博物館評審團決審出的藝術家，將於9月至10月赴西駐村創作，並參與2026年「馬德里ARCO國際當代藝術博覽會」小鎮博物館展位，共同展出成果。

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獲選藝術家劉呈祥運用演算法語言，細膩詮釋荷納瓜希爾市週邊環境感官與情感，為本土與全球、自然與數位間對話開闢途徑，讓評審團留下深刻印象。荷納瓜希爾市小鎮博物館表示，劉呈祥作品《Refractions in Genalguacil》展現深度概念、成熟技術與詩意，其跨領域創作融合地域觀察、生成藝術與美學思考，契合荷納瓜希爾市小鎮博物館理念：一個由小鎮村莊改造而成的博物館，藝術、傳統、自然及文化在此交織，共同對抗人口減少的問題。

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