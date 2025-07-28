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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

瓊英．卓瑪梵音詠唱 8／1為愛祈福

2025/07/28 05:30

瓊英‧卓瑪被譽為擁有「來自靈魂深處的天籟之音」。（上善藝術提供）瓊英‧卓瑪被譽為擁有「來自靈魂深處的天籟之音」。（上善藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕來自尼泊爾的比丘尼歌手瓊英．卓瑪（Ani Choying Drolma），去年受文化部邀請參與「西藏文化藝術節」演出，真摯純淨的聲音感動溫暖了許多人的內心。今年再度登台，將於8月1日在福華國際文教會館卓越堂，舉辦「天籟瓊英」梵音詠唱祈福音樂會。

瓊英．卓瑪自幼成長於尼泊爾的傳統家庭，因家庭暴力與困頓而選擇出家為尼，進入藏傳佛教僧團修行，在寺院中學習誦經與唱誦，也在沉靜而專注的日常中，慢慢找到自己的聲音，隨著到訪信眾與音樂人的分享，逐漸獲得樂壇注目，曾登上紐約卡內基音樂廳、英國皇家音樂廳舞台，也時常在歐洲古老修道院，透過簡約旋律與深沉吟唱，傳遞出慰藉、祝福與希望。

「我不是藝術家，只是一個把愛化為聲音的人。」對瓊英．卓瑪來說，音樂不僅是表達，也是一種與內在對話的方式，更是一條實踐慈心的道路。因此，多年來，她持續將演出所得投入教育與醫療領域，比如設立阿雅塔拉學校（Arya Tara School），讓更多年輕比丘尼得以跨出傳統框架，獲得知識與尊嚴。

此次「天籟瓊英」梵音詠唱祈福音樂會，期盼能在這紛亂擾嚷的世界裡，陪伴人們安靜下來與自己對話，如同進入一段緩慢而深沉的旅程，在其中停留、沉澱，感受音樂帶來的平靜與安定。詳詢OPENTIX。

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