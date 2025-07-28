【自由副刊】 陳黎／夜曲 － 給愛麗絲

◎陳黎

◎陳黎

．

愛麗絲．紗良．奧特，子夜遲遲

不能入睡的我，手機上偶遇

赤足的你指間流出的蕭邦琴音：

夜曲――這空靈、旖旎的聽覺織錦

一而再誘人青春地鋪展、再造

種種美的形構，雖然夜已深，歲月

已漸晚。塵封腦中的字音、字形

又蠢蠢欲動，欲交媾、穿織出新的

綺夢。在另一首夜曲與圓舞曲之後

手機裡迸出前奏曲〈雨滴〉。惟恐

愈積愈巨的美的重量壓垮我夕暮

之身，我起床移步蹲坐洗手間馬桶

「噢心啊，我們已老；活生生的美

是給更年輕的人的……」我時而伸出

左手或右手，用力以指頂壁，彷彿

對應那貫穿全曲、不斷重複的降A

黑鍵音，幫助我順利滴出一滴滴尿。

我必須以尿滴對抗那太浪漫、傷感的

雨滴，防備它進一步以淚滴相勒索

躺回床上時聽到的是貝多芬的

〈給愛麗絲〉，你溫暖、木質的

史坦威琴音把我安放回人間，想像

立在家門前馬路邊，等待運載我們

每日垃圾、每日重負的清潔車

跟隨這音樂，跟隨你，再一次出現……

．

註：愛麗絲．紗良．奧特（Alice Sara Ott，1988-），德日混血的女鋼琴家，演奏時每赤足登台。「噢心啊，我們已老；活生生的美是給更年輕的人的……」（O heart, we are old;The living beauty is for younger men…），愛爾蘭詩人葉慈（W.B.Yeats,1865-1939）〈活生生的美〉（The Living Beauty）詩中之句。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法