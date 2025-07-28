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【自由副刊】 陳黎／夜曲 － 給愛麗絲
◎陳黎
◎陳黎
．
愛麗絲．紗良．奧特，子夜遲遲
不能入睡的我，手機上偶遇
赤足的你指間流出的蕭邦琴音：
夜曲――這空靈、旖旎的聽覺織錦
一而再誘人青春地鋪展、再造
種種美的形構，雖然夜已深，歲月
已漸晚。塵封腦中的字音、字形
又蠢蠢欲動，欲交媾、穿織出新的
綺夢。在另一首夜曲與圓舞曲之後
手機裡迸出前奏曲〈雨滴〉。惟恐
愈積愈巨的美的重量壓垮我夕暮
之身，我起床移步蹲坐洗手間馬桶
「噢心啊，我們已老；活生生的美
是給更年輕的人的……」我時而伸出
左手或右手，用力以指頂壁，彷彿
對應那貫穿全曲、不斷重複的降A
黑鍵音，幫助我順利滴出一滴滴尿。
我必須以尿滴對抗那太浪漫、傷感的
雨滴，防備它進一步以淚滴相勒索
躺回床上時聽到的是貝多芬的
〈給愛麗絲〉，你溫暖、木質的
史坦威琴音把我安放回人間，想像
立在家門前馬路邊，等待運載我們
每日垃圾、每日重負的清潔車
跟隨這音樂，跟隨你，再一次出現……
．
註：愛麗絲．紗良．奧特（Alice Sara Ott，1988-），德日混血的女鋼琴家，演奏時每赤足登台。「噢心啊，我們已老；活生生的美是給更年輕的人的……」（O heart, we are old;The living beauty is for younger men…），愛爾蘭詩人葉慈（W.B.Yeats,1865-1939）〈活生生的美〉（The Living Beauty）詩中之句。
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