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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／名牌手錶

2025/07/28 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

◎木下諄一

父親過世後留下一只手錶――金色的面盤上刻有羅馬數字的Dunhill。此錶雖說是父親的遺物，但事實上，是我送給父親的。經過歲月的流轉，如今重新擁有，也算是一段奇特的經歷。

約莫在三十年前，有個朋友在銀行上班。一天他問，「抵押的名牌手錶賣出，要不要買？」並從公事包裡拿出幾只，其中我最中意的就是這只Dunhill手錶。賣價兩萬三千元，對我來說相當高；再說自己對名牌錶沒有研究，這價格在行情上是貴或便宜，心裡沒個數；僅憑它是銀行的擔保品，想來應該是筆划算的交易，於是當場決定買下。後來我將這只手錶送給父親，為當年擅自來台的任性之舉致上歉意。

買了手錶之後好些年，父親才第一次來到台灣，同行的還有田中、安井兩位朋友，我選了中山北路的江浙館子為遠道而來的他們接風洗塵。在當時的日本，想找間道地的中式餐廳非常不容易；即使找到了，價格也是貴得令人咋舌。這家館子讓長輩讚不絕口，每道菜上桌三兩下便盤底朝天。餐後我們驅車前往華西街夜市逛逛，正當經過紅色牌樓時，一位男子湊過來用結結巴巴的日文說道：「時計、偽物（仿冒錶）。」

看來他專門向觀光客兜售仿冒品。畢竟這是違法的，我對長輩們示意別理會，但田中先生顯得興致勃勃：「去看看也好。」男子便走在前面帶路。

很快地彎進一條小巷。在巷內偏僻處的某間小店裡，男子取下掛在牆上的木板，露出金光閃閃的數十只手錶。田中先生的眼睛為之一亮，挑出一只勞力士（Rolex），付了錢，當場戴上，十分滿意的模樣。

後來我聽父親說，不管去哪裡，田中先生經常戴著這只錶。雖然它是假貨，品質卻不低劣，多年來始終準時運行。一天田中先生把手錶放在高爾夫球場的大浴池忘記帶走，回到家後才發現。為了區區一件仿冒品而特地向球場詢問，實在是難為情得很，便決定作罷。不料第二天，球場總經理親自打電話過來：「我們已經將您的手錶妥善收存在保險櫃中，請放心。」父親覺得這故事實在是太有趣了，一邊說一邊大笑。

三十年，這只Dunhill手錶又回到我手中，父親一次也沒戴過。是因為相信它是正品，擔心會像田中先生一樣不小心丟失嗎？或是一開始便認為那是贗品，不值得也不屑一戴？究竟原因為何，已無從得知。不過我想對他來說，手錶是真是假都無所謂――這是一份來自兒子的禮物。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

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