【家庭plus．婚姻研究院】人喝醉 照顧累

人喝醉 照顧累

文／小湞

客廳門口，老爸喝醉躺著。聽著老媽的抱怨、無奈，我都安慰著她：「有到家就好，這種下雨天，要是醉倒在路邊，還得去接。」廚房裡煎著蘿蔔糕，是老媽準備的晚餐。

體諒躺在客廳的老爸，我沒開燈，到走道的桌邊吃飯。過了一會兒，帶著醉意的老爸問：「我怎麼睡在地板？」接著，他開始要被子、要水、想吐、要擦嘴，老媽開始忙著照顧喝醉的老爸。

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看著老媽忙碌的身影，我的內心湧上一股複雜的情緒。曾經，我也經歷過等待前夫醉酒回家的煎熬，那種夾雜著擔憂、無奈和疲憊的心情，我懂。此刻，我在一旁默默地候著，隨時準備搭把手。

老爸掙扎著想要起身，我和老媽擔心他重心不穩撞到頭，趕緊走到他身後。我攙扶著他，陪他去廚房吐，到了廁所，老媽陪老爸，我退到一旁，靜靜地等待。終於，老爸要進房間睡了，老爸說：「這老婆，對我真好。」

聽到這句話，我差點沒翻白眼翻到後腦勺！老媽忙前忙後，又是擦嘴又是端水，老爸一句「老婆對我真好」，喝醉的人，永遠不知道清醒的人在幫他收拾爛攤子。 老媽說：「沒老公，比較好！」今天，她竟然冒出一句：「我羨慕妳！」男人喝醉，真的不知道照顧的人疲憊和辛酸！

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