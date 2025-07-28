【家庭plus．生活停看聽】你開示 我開溜

你開示 我開溜

文／林清雄

她「開示」，我「開機」，準備「開溜」！

「妳子孫不孝順，應該是上輩子有欠他們的債，所以這世才會一直忤逆你們，我認識一位法師，他有修……」「我跟你講，鄰居老王他前些時日運勢差，工作不順、身體也不好，應該有個關無法過或卡到陰……我跟他說有間宮廟，很靈驗……」「看你氣色不好，要多念……」

友人的媽媽，是位社區熱情又熱心的管「里」婆，也是虔誠的宗教信仰者。左鄰右舍有啥疑難雜症，諸事不順，她都可以消息靈通地指示一條明路與人。但是，大都是道聽塗說的、求神問事、祕藥偏方，或要人家多念密語聖號，以積陰德。

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我拜訪友人時，她老人家親切送上水果、點心招待後，必定問我最近如何，要注意可能是卡陰或卡關……開始對我要「開示」一番時，我也已準備好「開機」──開手機，藉機要「開溜」了，較緊走。

太過熱情，會讓人有壓迫與不自在感。用健康正向觀念彼此對談，與身心放鬆的方式來互動，全然接受一切不如意之事，皆可過關；心向光明溫暖，逆向淨化，這樣的熱情是寒冬的暖陽，何來卡陰。

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