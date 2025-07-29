【藝術文化】3位當代長笛大師領軍 吹笛人重啟台灣國際長笛音樂營

2位對台灣都不陌生的長笛大師相見歡，班諾德（右）與德敏幽默擺出打遍天下有「笛」手的姿勢。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕吹笛人室內樂團今年重啟因疫情延宕的台灣國際長笛音樂營，並邀請國際知名長笛演奏家菲利浦．班諾德（Philippe Bernold）、邁克爾．馬丁．寇夫勒（Michael Martin Kofler）、馬特維．德敏（Matvey Demin），來台擔任大師班師資，同時舉辦3場室內樂形式的大師音樂會。

德敏（站者右1）、班諾德（站者右4），以及特別受邀與班諾德共同演出的NSO大提琴首席上地彩門（站者右2），與吹笛人室內樂團合影。（記者凌美雪攝）

隨著音樂營今（29）日開課，在昨日的宣告記者會上，樂團幾乎全員到齊，藝術總監樊曼儂說，此次3位國際大師，其中一位原定來台的洛依克．許奈德因傷不克前來，在緊急聯繫協調下，獲得寇夫勒首肯代打，但還在抵台的飛機上，因此，只有班諾德與德敏出席記者會。3位大師中，班諾德是成熟又風趣的法國長笛學派第一人，德敏則被譽為國際樂壇最閃耀的長笛金星，而還在趕路的寇夫勒，則與班諾德一樣，都是備受尊崇的當代長笛巨擘。3人將分別於8月2、3日的3場音樂會中，與吹笛人室內樂團攜手演出。

請繼續往下閱讀...

吹笛人室內樂團成立於1998年，初始團員包括長笛家張翠琳、蔡純靖、黃貞瑛、林薏蕙、馬曉珮、藍郁仙與鋼琴家徐嘉琪，近年也有不少新加入的成員。其中，張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、藍郁仙、許佑佳、胡志瑋、廖薏賢、楊慧君、馬鈺、楊智越及林于斐等人，將參與此次長笛音樂營與8月的3場音樂會。

老師們除傳授專業演出技巧，也透過講座分享如何準備國際大賽與樂團的考試，此外，音樂營期間也將舉辦長笛獨奏及室內樂比賽，優勝者可於成果發表音樂會登上國家演奏廳演出。被問到有什麼建議可分享給長笛學習者時，2位捧著咖啡力抗時差的大師突然眼睛一亮，侃侃而談，讓人感受到想傾囊相授的熱忱。

班諾德笑說，最重要的就是不要聽寫給長笛的作品，最好多聽其他樂器，特別是寫給聲樂的；德敏則補充，確實要多聽其他音樂類型，且不只是古典音樂，流行音樂也可以，就看個人喜好，但是練習時要有方向，否則很難達到理想的狀態，也可以說，要對聲音有清楚的想像，知道自己想創造出什麼樣的聲音。

台灣國際長笛音樂營與大師音樂會，詳情可詢新象藝術官網（https://reurl.cc/pYMEX4）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法