【藝術文化】2025台灣文博會開幕倒數 懶人攻略一次掌握

品牌商展今年在南港展覽館1館展出，場地規模及參展業者數量，都是是歷年最大。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣文博會即將於8月2日至11日登場，主展場在台北松山文創園區及南港展覽館，文化部特別推出逛展攻略，解鎖所有精采內容。除2大展館展出主軸之外，還有分別由松菸及南港出發的走讀導覽，讓不想先做功課的忙人可變懶人，先報名「走讀導覽」行程，就可由專家帶領，看展兼探索台北水文歷史脈絡。

文化策展區以「水風景」為題，呈現各種與水有關的地景風貌。（文化部提供）

〈攻略1〉文化策展4大主題館 飽覽水風景

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在台北松山文創園區的「文化策展」區自8月2日開幕，以「水風景」為年度主題，在此呈現各種與水有關的地景風貌。可先逛4大主題館，分別是「接海之島」、「穿霧之境」、「有河之靈」、「台灣萬水」，沉浸式展場邀請民眾探索台灣豐沛的水文化生態系，每一館皆以巨型裝置展現水的多種形態，並運用各種水生態文化內容作品及文創商品，呈現台灣多元水文化魅力。

還有國立台灣工藝研究發展中心策畫的「日常＋」選品快閃店，邀集全台70家工藝品牌、超過400件茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾商品，讓精美工藝走進生活日常，展現新的生活態度。

〈攻略1〉歷年最大規模品牌商展 一站購入

品牌商展今年在交通便利的南港展覽館1館展出，場地規模及參展業者數量都是歷年最大，讓台灣文創可愛角色大集合，需注意的是，首2日（8月5日、6日）開放專業人士及買家進行洽商，後5日（8月7日至8月11日）則全面開放觀眾進場。

今年以「嗨，水域場！」為題，有「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「原創角色」、「插畫應用」、「數位娛樂」等多個展區，共有超過650個品牌、932個參展攤位共襄盛舉。展覽期間，活動舞台及現場攤位還包括IP新歌發表、基隆特色節慶活動體驗、江戶切子工藝展示、人偶遊行、工作坊、粉絲見面會等跨界展演與活動。

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