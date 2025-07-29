【藝術文化】桃園兒美館「有怪獸」 邀讀者走進《野獸國》

「從野獸國出發—有怪獸主題書展」以莫里斯．桑達克經典繪本《野獸國》為起點，串聯世界各地以怪獸為主題的繪本選書。（美好日子電影有限公司攝，桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館推出的「從野獸國出發—有怪獸主題書展」，即日起至11月9日於兒童美術館3樓兒童藝術圖書空間外區登場，邀請大小讀者走進幻想與閱讀交織的怪獸世界。

桃美館表示，本次展覽將陸續推出延伸活動，呼應暑假、鬼月、萬聖節等節慶主題，透過繪本與怪獸角色，陪伴兒童與家長度過富含想像力的閱讀時光。主題書展以莫里斯．桑達克經典繪本《野獸國》（Where the Wild Things Are）為起點，串聯世界各地以怪獸為主題的繪本選書，引導讀者重新觀看童年情緒、創造力與想像力的樣貌。出版於1963年的《野獸國》至今已銷售超過1,900萬冊，曾獲美國凱迪克大獎、國際安徒生大獎等重要肯定，不僅是繪本界的經典之作，更曾改編為動畫、舞台劇與電影，為世界各地讀者所熟知。

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展覽現場設有以《野獸國》為靈感的「幻想床鋪區」，陳列與床鋪、夢境及想像主題相關的怪獸繪本，同時設有「莫里斯．桑達克專區」，讓讀者深入了解這位被譽為「圖畫書界畢卡索」的創作者其他重要作品與創作理念。

此外，為擴展主題書展的閱讀體驗，展覽現場亦依繪本內容設置不同分類區域，包括「限定版怪獸」、「經典款怪獸」、「特有種怪獸」、「和怪獸一起玩」與「怪獸陪你長大」等5大主題展區，涵蓋廣泛繪本風格與世界觀。書展也規畫互動式遊戲裝置，透過簡單的操作機台，讓觀眾在遊戲過程中與書中怪獸產生連結，找到屬於自己的幻想夥伴。詳詢桃美館官網與臉書粉絲專頁。

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