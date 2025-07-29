【自由副刊．在我們的時代，我書寫．9之9】 王仁劭／像凌晨四點二十九分

圖◎徐世賢

◎王仁劭 圖◎徐世賢

很抱歉，我想先坦承我的懦弱。

不管是與好友間的閒聊，或看到社群貼文動態，甚至是Threads上陌生人們的言論……只要察覺到他人流露著類似「生命不能沒有文學」、「書寫是唯一」、「藉由文字找尋救贖」的氣息，明明是一種莊嚴、決心、重視、熱愛的態度（或者能嗅出幾分神聖使命），但同樣身為寫作者，我也許會警覺著，本能地皺起眉，替他們捏把冷汗，甩出去幾滴多管閒事。

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研究所上創作課時，每每討論起彼此作品或指定文本，在曲折的小徑中拐啊繞的，眾人摸索著屬於各自的出口，但偶爾，教授也會降下一座巴別塔，是否有人攀上去並不曉得──老問題，寫作的意義是什麼？

中學講過疑問句的三種分類：提問、激問、懸問。而關於這道題目，殊異的語境和當下，我永遠都不知曉如何歸類，解答是黑洞中的奇點，由外觀測不到，而置身其中則怕被平靜地撕裂，可能都來不及感受到痛。

回憶起課堂畫面，氣氛染上一層慘灰，眾寫作者的神情凝重，總覺得宛如一段現代主義小說情節，空間內的角色們輪廓薄淡，神情閃爍飄忽，隻字皆輕盈，內心卻翻騰攪動，等待誰的頻率對得上自己。

點到我回答，尷尬得嘴角生硬，抓抓頭，傻笑著說：「嗯……我沒有想那麼多耶，反正先寫就對了。」

會太輕浮嗎？碩士畢業所需要的得獎門檻、未嘗試過的寫法、已知的作品缺點、資料夾內靈感集word檔……好像，種種原因可以支撐起那時的回答，駕駛著超音速飛機，以寫作逃逸寫作，廣袤天空中我迷路了還能稱自己在探索極限，先寫吧，先寫吧，冷白綿延的飛機雲至少是書寫證明。

捨棄多數社交與娛樂，關在東海商圈裡的沉悶七坪套房，據友人來住過幾次的感想，他開玩笑說裡頭彌漫著一股死亡的氣息，不是健康的寫作環境。

你哭枵啊／你說對了。我繼續寫。

有時小說結尾的句號脫離虛構，在現實中變成問號。父親質疑，為什麼研究所的課那麼少，不去找份打工呢？同樣有時間寫東西，還能賺點零用錢，不好嗎。

「可是我想要趁現在多累積作品。」我回答。原意大概如此，可能還開了幾張空頭支票，解釋目前的創作都是未來的籌碼，之類的。

有籌碼就有賭局，大二那年初次得到校園文學獎，致詞的最後裝酷地說：「我會繼續寫下去的。」此後一場場的競賽博弈，賭夢想，賭上限，賭未來，賭屆時他們就知道為什麼，我能忽略四射的、不解的眼光。

「無論如何，我會繼續寫下去的。」

期許尚未成為謊言，且開始在不同地方留下足跡，個人簡介、得獎感言、演講內容、小說後記……看起來，我也是相當重視寫作的吧？怎麼會誕生矛盾的念頭──冷汗、皺眉，想勸退那些視文學及寫作為救贖的人。

出版小說後，「寫作的意義」這個問題又纏上我，尤其看到書獎的會議紀錄，次次叩問著為何而寫，銳眼注視著我的模糊盲區。

相較先前打太極式的回答，避重就輕的真話說了等於沒說，現在至少終於能坦承那份懦弱。

對，太怕受傷了，怕自己再也沒辦法寫。

你應該看過有一個人

一直記得那句話。

東海校園的H大，研究生常出沒的五樓，電梯開門右手邊走到底，緊貼落地窗外的寬敞平台，能望向一旁路思義教堂的絕佳視野。

某堂創作課的下課時間，與同樣寫作的友人躲到平台深處抽菸，平台多數時候沒有他人，我跟友人總就近偷個方便。

幾篇小說作品剛在課堂上結束評論，與友人先客觀聊到創作特色，接著話題轉為主觀，提及才能這兩個字時，我有點不是滋味地跟他說，自己滿討厭被認為靠天分寫作，理由不外乎是投入大量時間，也付出許多努力云云，憑什麼第一眼強調先天優勢。

友人先是低頭抽菸，聽完我的抱怨後，抬起頭，白了一眼，語氣不屑。

「拜託，誰不努力啊？你告訴我班上有誰不想寫好作品，誰沒有在努力的。」

我的思緒像急煞車一樣，並非倏地停止轉動，而是先狠狠磨出輪胎痕，甚至冒點白煙，在無法多做思考的狀態下，逐漸降速失語。

每個人努力的途徑不同，因此先不探討努力與才能的關聯。我想講的是，如今再反芻這句話，也許可解釋為大腦的自我防衛機制再度作祟：你認為你目前的努力能與成績呼應，那樣很好，不要試圖再跨步越過雷池，否則當發現未來會有道檻，是無論多努力都難以抵達，將會被文字放逐，書寫成為你的恐怖情人、你渴望好眠中的夢魘、你的心靈寄託鑿了個空。

我曾經目睹過一個人，大家應該也都看過他，而關於他的生命變形歷程，得以見證到哪，則因人而異。目前我所看到的是這樣。

有一個人。

有一個熱愛書寫的人。

有一個熱愛書寫的人，感到痛苦。

有一個熱愛書寫的人，感到痛苦，受了傷。

有一個熱愛書寫的人，感到痛苦，受了傷，不再寫了。

有一個熱愛書寫的人，感到痛苦，受了傷，不再寫了，後來□□□□□。

後來可能好轉或更糟。但總以為，愈投入書寫似乎愈容易破碎，拜託，不要變成那樣。所以拜託，當他們化身成你的鏡子，居然不敢看向自己。

警覺性一再被餵食豢養，我抽離作品的態度像凝視嬰兒卻倍感陌生的父母，始終與寫作保持著一段安全距離，陷入泥淖也來得及將腳抽回的從容。

那就像是，避免身心遭寫作反噬緊咬，我總提前計算著抽離所需要的腳步，而在追求某個寫作目標的過程中，往後逐漸往後，一切彷彿愈發遙遠。

想想這真的很荒謬。

我是指，所以我們為何要書寫？

正反面之外的聲音

通常講到這，應該是來個積極正面的結論，好比我已經克服那份懦弱，或想出「就算被反噬，也還是堅持書寫」的論點。

可惜並不是這樣。

不過，三十歲給自己的目標，是能學會誠實面對自身感受。於是單純地，講講自己仍然書寫的理由，不限文類更無關規則字數。

很簡單，我喜歡那種從無到有的過程，有著創造與思考，察覺與發聲，抒發與和解，以及完成之後的專屬和獨特。

疊加了一連串俗濫字眼，還是沒變出什麼精闢獨到的見解，那我就再寫一次來驗證這段話。

很簡單，像凌晨四點二十九分。

凌晨四點二十九分，天氣小雨，我坐在無人的公園長椅，單手持傘，聽著稀疏的引擎聲傳來，路燈上垂掛著我的屍體，反覆失眠果然容易出現幻覺，外套裡的樂比克還剩下三顆，可是今天不會吃，因為想到若昏沉睡去，夢境僅存的價值也就此被剝奪。如果明天同樣失眠，也許再來欣賞一次，那使我安心。

我是這樣子的喜歡。

並深信也有雷同的聲音，對書寫抱持熱愛與畏懼，或許難以縝密回答寫作的意義，但就是寫著。我們像站立的硬幣，秒數最久的黃燈，無止盡的左右手猜拳。

所以，為何要書寫？

每種聲音都不該被緘默，而書寫包容一切。

好吧，如果這篇文章難免有說教意味，我只請求說教的重點是以下這句話：「雖然鼓勵寫作，但每人負荷苦痛的能力有異，請不要讓生活或心靈被嚴重折磨。由衷地希望著。」

我負荷苦痛的能力也許稱不上頂尖，但躲得很隱密──如果這是遊戲，藏起來，是為了被找到嗎？

想到曾經與對象的閒聊，她問我願不願意用十年生命換一篇人生巔峰的小說。

「一篇的字數是可以成為一本的嗎？像長篇小說。」我謹慎確認著。

「可以。」她說。

「那先給我換三本，趕快。」我迅速俐落回答。

回答完後又於心中思考。我百分之百確定，明明自己絕對不是那種，會為了寫作而無視所有並放棄一切的人。絕對。

只是目前，似乎也找不到比書寫更為重要的事物，僅此而已。

隨時有逃走的可能，因為凌晨四點二十九分的我是懦弱的。

但無論如何，我會繼續寫下去的。●

■王仁劭，獲第十八屆（2022）林榮三文學獎短篇小說獎首獎。1995年生，東海大學中文所畢。著有短篇小說集《而獨角獸倒立在歧路》。

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