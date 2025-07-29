【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／樓上的房間

◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

一隻小壁虎憑空出現在我住的地方，我想到X島樓上的房間，上次回X島樓上的房間，窗簾一撩一顆壁虎蛋掉了下來，再上一次我用牙線盒帶走一隻骨骸完整的壁虎。這解釋得通，小壁虎在孵化前落入提袋被我帶到彼岸的城市，憑著卵時的記憶牠察覺此樓上的房間非彼樓上的房間，然後消失無蹤。想當然牠回去了，用牠飛簷走壁的絕技，任意穿越，不像我僅能靠想像。我不在那裡的時候，牠們是如何地活躍，照理那是牠們的房間。

X島樓上的房間我一開始住西南那間，然後是東南那間，現在「定居」在西北角這間，逆時針方向移動，一舉遷移就是大把大把的十年過去。兩個面海的房間我寄居時除非颱風大都安逸，後來聽說潑海的風雨日常也會發生，常態性的空房好像失守了那樣，牆壁、桌腳、床腳，整個南向都留有水患的痕跡，漆的鐵的水泥的腐蝕，表現在木料上有如船板的老朽，大通舖直立的床板有一片苔煙，過往的記憶經年累月地浸泡著。沒人住，兩扇房門經常對開，連成一道堤岸，總使我想起那荒置的水族箱。

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西南房是最小的一間，也是唯一有書桌的，書桌擱在西南角，面窗面海，坐在那兒感覺像個通訊室窗口，隨時等候通風報信。在這個房間我讀了什麼？抽屜底弟弟服兵役時寫的潛艦日記最有印象。至於寫作，記得的只有一次行前接到一個題目：「身分」，就是在這個房間，手寫一篇〈模範農民〉，郵寄到台北給編輯先生，未留底稿。其實回到這裡不太能、不太願意寫作，寫作者的身分在這裡是多餘的。然而能在父母所住的樓上動筆，又是多麼富有年少的感覺啟程的動力。這房間無論廣義狹義都是在父母房間上面。

似乎很倚賴某個房間，有的人連旅行訂房也要特別指定，或者面山或者面海，遇到一點小潮，馬上就變節了。換到西北角的房間好似已無房可退。海島上的建築大多坐北朝南，居住的習慣亦重南輕北，我錯過了這個房間的前半生，二十多年的夕照和倔風封鎖在西面窗和北面窗，南向的房間是水象土象的，這個房間是火象風象的。

但凡簡介裡面有「夏天」、「過氣」、「憤世嫉俗」等字眼，往往能成功吸引我點進去。我發現這房間集合了這些性格。

掩上西面窗的窗簾是我「退房」前最後一個動作，是誰選了那淺藍的布簾，烈日吸乾那麼點藍，像一片髒枯的海水。倚窗一張摺疊的小木桌，桌面蠟黃，庫存的檯燈拿來夾在桌邊，不過一次返鄉使用幾日，再回去，一按，燈槽摺壞，變成斷頭的吊燈。桌邊有個周圍掉漆的電燈開關、一張塑膠椅、一桿活動衣架掛著幾日的衣衫。我拍下這扇窗的夜景，做為透視這個房間的眼睛，半窗黑暗，桌燈亮著，壁虎叫了幾聲，我好像在那邊用功。

這個房間的西照日，窗簾毫無招架之力，去年我將舊年的魚圖鑑月曆也掛上去遮光，再把草編帽罩在臉上午睡，我立馬成了油畫裡那躺在稻草堆上歇息的人，一座島長在臉上，把世界都拋在腦後了。

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■【鸚鵡所住】隔週週二見刊。

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