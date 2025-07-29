自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 吳宜鈴／午後的卡帶記憶

2025/07/29 05:30

◎吳宜鈴◎吳宜鈴

◎吳宜鈴

工讀的處室準備搬遷，整理出一堆陳年舊物。她抱著一堆卡式錄音帶給我，說要銷毀。說留著也沒用，現在大概也找不到機器播放，要我把裡面的膠卷跟塑膠殼分類後丟掉。

我翻看散亂在紙箱中的卡帶，其中幾卷背面紙卡寫上某某年的講座名稱，推算已經是十幾年前；其餘的背面一片空白，膠卷集中在一側卷軸，是全新未使用過的痕跡。

我扯出一小段，剪開，拉著其中一側把膠卷一一扯出，拉扯的過程感覺自己像是海底撈表演甩麵的服務生，膠卷厚厚地纏在我手上，丟進垃圾桶時一團團的模樣又像紫菜蛋花湯中的紫菜。

會不會有誰的聲音就在這樣的拉扯中沾黏在我的手指。我想像某個聲音曾在這膠卷裡呼吸，一邊想起的是同樣十幾年前、還是國小生初學英文的自己，那時媽媽請託在海關工作的舅舅用假日的空檔幫兩個小孩補習英文，而舅舅習慣用卡帶拷貝英文學習手冊附贈的CD讓我們帶回家聽。

那是一段抗拒的午後，我總是邊聽邊迷糊地睡，催眠的白噪音，難解的外國語言，我會一直聽到拷錄的片段結束，空白段窸窸窣窣持續運轉。結束後播放按鍵「喀噠」清脆彈起。

結束後我把卡帶倒帶，迴轉，歸零，一切像新的，像什麼也沒發生過。

我低頭看著最後一卷卡帶的膠卷從我手中落入垃圾桶，層層疊疊地滿溢出來，不再有聲音。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應