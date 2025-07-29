【自由副刊】 吳宜鈴／午後的卡帶記憶

◎吳宜鈴

◎吳宜鈴

工讀的處室準備搬遷，整理出一堆陳年舊物。她抱著一堆卡式錄音帶給我，說要銷毀。說留著也沒用，現在大概也找不到機器播放，要我把裡面的膠卷跟塑膠殼分類後丟掉。

我翻看散亂在紙箱中的卡帶，其中幾卷背面紙卡寫上某某年的講座名稱，推算已經是十幾年前；其餘的背面一片空白，膠卷集中在一側卷軸，是全新未使用過的痕跡。

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我扯出一小段，剪開，拉著其中一側把膠卷一一扯出，拉扯的過程感覺自己像是海底撈表演甩麵的服務生，膠卷厚厚地纏在我手上，丟進垃圾桶時一團團的模樣又像紫菜蛋花湯中的紫菜。

會不會有誰的聲音就在這樣的拉扯中沾黏在我的手指。我想像某個聲音曾在這膠卷裡呼吸，一邊想起的是同樣十幾年前、還是國小生初學英文的自己，那時媽媽請託在海關工作的舅舅用假日的空檔幫兩個小孩補習英文，而舅舅習慣用卡帶拷貝英文學習手冊附贈的CD讓我們帶回家聽。

那是一段抗拒的午後，我總是邊聽邊迷糊地睡，催眠的白噪音，難解的外國語言，我會一直聽到拷錄的片段結束，空白段窸窸窣窣持續運轉。結束後播放按鍵「喀噠」清脆彈起。

結束後我把卡帶倒帶，迴轉，歸零，一切像新的，像什麼也沒發生過。

我低頭看著最後一卷卡帶的膠卷從我手中落入垃圾桶，層層疊疊地滿溢出來，不再有聲音。●

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