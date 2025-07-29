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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】告別 沒有遺憾

2025/07/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／歐米瑪

媽媽督促我，拿那頂頭小的安全帽，瘦弱身軀興奮等待著，幫她戴好帽子，吃力跨上車後座，雙手緊緊環抱著腰，臉上的笑容沒停過，準備好了，出發！終於完成一起兜風看風景的願望，不對，媽媽怎麼能坐車？突然間感覺雙手鬆開，危險！媽、媽……不要放手！拚命大聲喊叫著驚醒過來，原來是一場夢境，隨風飄散遠走的媽媽，現實中沒有再醒過來。

真正與媽媽朝夕相處這些年，才知道她這一生，隱藏許多不為人知的心事苦楚，原生家庭傳統封建守舊思維，造就日後有苦難言，隱忍過生活。對於孩子的親子教育，含辛茹苦續用舊式觀念，竟然養成無情無義的冷漠子女，無視感念養育恩情，終成禍害，用斷絕關係、棄養來回報，慈母多敗兒，當真令人心寒。

成為貼身照顧者後，獨自面對承擔一切重責，擔憂之餘，更多是生活困難的磨合，對於不公平境遇產生分歧怨念，難以釋懷苦悶，讓身心靈蒙上憂鬱成患。行動不便無法自理的媽媽，一切看在眼裡，不忘每日傳遞一聲溫暖說「謝謝」與「道歉」，感恩在人生最後時刻願意陪伴照顧，讓她在離別前可以好好說再見，不忘適時撫慰人心，「妳做得很好了，讓我有尊嚴地離開。」慈祥笑容深深烙印在心上，媽媽是慈悲守護神，救贖受傷害的身心靈，放下執念與悲觀困境，跟自己和解。

過去害怕無法勝任的事，各種無窮的壓力日益劇增，長照是一條漫漫無期的路，照顧中種種過程很辛苦，卻是不心苦，別人說的都是經驗談，現實中與親身經歷迥然不同，遇到突發狀況，必須不斷磨練與耐心，慢慢摸索找到和諧解決的方法，人生比想像中艱難，但是命運沒有那麼糟糕，慶幸不逃避，我做到了。

在人生倒數中珍惜活著時刻，每天能夠叫聲「媽媽」，有溫度的深情擁抱，是得到最大的福報，感悟到多做一點，少點後悔、不留遺憾，在最後時光，彼此心無罣礙一起面對，做好道別的準備，與媽媽的心連結從未切斷，相信人不在了，只要愛還在，思念就會一直存在。

那場夢境裡，媽媽開心笑著離開的樣子印象深刻，沒有遺憾的告別，感恩謝謝媽媽從沒停止關愛我。潸然淚下，縱使萬般不捨，脫離人間疾苦，唯有祝福，存乎一心，但求生死兩安！

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