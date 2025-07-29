【家庭plus．親子會客室】書包 滿載成長

書包 滿載成長

文／蕭愉馨

去年夏天，姊弟們開啟人生初入學的生活。第一次學著靠自己的力量，一肩背起在學校大大小小必需品，舉凡餐盒、水壺、替換衣物、聯絡簿，對於未滿一百公分小小個頭，一個書包就占據一整片後背，那小巧的身影是不輕鬆的活。

每每到了放學時間，看著一隻隻小蘿蔔頭背著大大的書包、額頭冒著汗一步一步走到家長等待區，就會迫不及待三步併兩步將寶貝們擁入懷，將他們的書包卸下，往自己身上攬。

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回到家，打開書包清洗使用過的餐具，查看聯絡簿老師留言，放回乾淨的餐具和備用衣物，把書包放回櫃裡，待明日出發。

某日，整理好書包拉上拉鍊時，突然有感而發。總有一天，孩子不再讓自己隨意地打開查看書包，有侵隱私，那時裡面裝載著不只是書本，更是他們的友誼或暗戀，又或是課業同儕壓力。

總有那麼一天會到的，願那時的我們能像朋友知己，不用彼此防備偷窺，能將內心的開心、期待、矛盾或情竇初開，放心與媽媽分享訴說。

屆時，媽媽依舊會在原地目送著你們背起裝載著青春的書包，各奔前程，等待歸來的你們。

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