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【藝術文化】兩廳院2025秋天藝術節10月登場 透過藝術語言「在裂縫中重組我們」

2025/07/30 05:30

尤瑞匹底斯．拉斯卡瑞迪斯的《泰坦》，描繪文明邊界的崩解。（©Julian Mommert，兩廳院提供）尤瑞匹底斯．拉斯卡瑞迪斯的《泰坦》，描繪文明邊界的崩解。（©Julian Mommert，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025秋天藝術節將於10月17日至11月30日進行，以「在裂縫中重組我們」為策展核心，企圖在當代劇場裡建構一個能回應斷裂，重新召喚集體感知與連結的場域，匯聚來自台灣、希臘、比利時、韓國4國，7檔節目共21場演出。並透過節目導讀、工作坊、講座與創作者對談等36場系列活動，深化觀眾參與。

Jaha Koo的《超辛奇小熊軟糖》，一道道來自韓國街頭的庶民料理，卻構築出一場獨特的創傷敘事。（© Bea Borgers，兩廳院提供）Jaha Koo的《超辛奇小熊軟糖》，一道道來自韓國街頭的庶民料理，卻構築出一場獨特的創傷敘事。（© Bea Borgers，兩廳院提供）

主辦國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「兩廳院一直致力於讓秋天藝術節回應我們所處的時代與社會現實，讓思考能夠雙向流動、對話實際發生在我們的場域之中。」劉怡汝說，「在裂縫中重組我們」藉由藝術語言跨越疆界，讓人在觀看時思考我們如何理解彼此？又如何重新成為「我們」？藝術節從「裂縫」出發，橫跨身分重構、記憶轉譯、族群遷移與語言邊界，建構探索「我們」的劇場路徑。

桑布伊以歌聲編織族群的歷史與當代經驗。（兩廳院提供）桑布伊以歌聲編織族群的歷史與當代經驗。（兩廳院提供）

7檔節目中有3檔台灣作品，包括金曲歌王桑布伊《無界的疆域》，從卑南族的故事與記憶出發，以歌聲編織族群的歷史與當代經驗；區秀詒與陳侑汝（她的實驗室空間集）共同創作的《K與龐蒂的神秘降靈》，結合東南亞傳說、歷史殘影與影像敘事，在劇場召喚幽靈，拼貼記憶的斷面，直面國族流動與被遺忘的命運；TAI身體劇場《最後的隧道》則在儀式性的身體語彙中，重新安置被遷徙的記憶，探索歷史、神話與族群間的錯位與重建。

國際作品有4檔，3度來台的南韓創作者Jaha Koo，最新作品《超辛奇小熊軟糖》從飲食切入，構築出一場獨特的離散創傷敘事；希臘荒謬劇場先鋒尤瑞匹底斯．拉斯卡瑞迪斯的《泰坦》，以強烈視覺與怪誕風格，打破敘事框架，描繪文明邊界的崩解；希臘／阿爾巴尼亞新銳劇場導演馬里奧．貝努西《仁慈小酒館》跳脫語言束縛，深情召喚並重新演繹過往記憶；比利時編舞家楊．馬騰斯帶著再製經典成名作《再見狗日子》，回鍋秋天藝術節，透過極簡舞蹈語彙剖析觀演關係。

除劇場空間的演出節目之外，此次藝術節推出18場周邊活動，包括由新聞媒體參與策畫的展覽與座談，展開更深層的社會對話；節目導讀「在裂縫中尋找秋天」，邀集全方位創作者鄭宜農、劇評人汪俊彥與兩廳院節目部對談；其他如《青銀有約》秋天思辨版、藝術家工作坊、演後跨域與主題座談等。詳詢OPENTIX。

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