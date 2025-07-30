【藝術文化】擴大支持國內繪本及圖文書創作 文化部推獎勵計畫

文化部「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，8月1日至9月30日開放申請。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部為強化國內繪本及圖文書創作能量，公布新增「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」，申請對象包含出版社及本國創作者，期盼藉由本次獎勵計畫，完善創作支持系統，並促進原創作品的出版與推廣，進一步豐富台灣文化內容生態。

文化部指出，此次獎勵機制將結合現行「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」與「金繪獎」等政策，從創作到行銷建立完整支持鏈結。新公布的要點區分為3類獎勵方式，分別為「個人獎勵」、「團體獎勵」以及「獲國內外重要獎項創作者創作下一本書獎勵」，針對不同階段、不同對象的創作需求提供資源挹注。

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「個人獎勵」每案提供最高60萬元補助，創作者可於作品完成後自行洽談出版，亦可選擇透過文化部媒合機制進行發表；「團體獎勵」則提供每案最高300萬元補助，鼓勵出版社或團體規畫多件作品的創作與出版；「下一本書獎勵」則鎖定2025年1月1日後，以國家語言創作且獲得金鼎獎、金繪獎或其他國內外重要獎項者，提供每案60萬元創作資金，支持其延續原創能量。

文化部長李遠表示，選擇從繪本著手做為創作支持政策的起點，是因為繪本具備跨領域、多元應用與外譯潛力，且在製作流程上相對容易推動。因此此次制度設計從新秀發掘、創作陪伴、出版行銷到外譯推動皆有配套，目標是建立具備可持續性的繪本生態系統，進一步成為其他內容產業政策設計的參考。

自2023年啟動「創作新秀獎勵」後，文化部陸續推動「繪本及圖文書學校」，以線上線下多元課程陪伴創作者精進，此次擴大政策面向，加入創作與出版行銷補助，填補了中生代創作者與出版社的支持斷層。

「個人獎勵」與「團體獎勵」自8月1日至9月30日開放受理申請，「下一本書獎勵」則採隨到隨審，凡於2025年1月1日以後獲獎者，皆可於公告日起3年內提出申請。詳詢文化部官網。

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