自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 劉靜娟／往過的代誌 － 2之1

2025/07/30 05:30

圖◎王孟婷圖◎王孟婷

◎劉靜娟 圖◎王孟婷

劉靜娟父親日記，每一頁為三年間同一日，記錄1936至1938年生活事跡，日記右頁貼上其長子光雄的第一張照片。（劉靜娟提供）劉靜娟父親日記，每一頁為三年間同一日，記錄1936至1938年生活事跡，日記右頁貼上其長子光雄的第一張照片。（劉靜娟提供）

一日姊妹仔破豆，小弟講：「媽媽哪會無教恁做衫？五个查某囝呢。」

我講我直直反對媽媽共人做衫，伊哪會教我做針黹？足無閒的時，媽媽也袂拍派阮鬥縫衫裾：可能也對查某囝的工夫無滿意。

媽媽一世人做的衫足濟，阮阿公平常時穿的對襟仔衫、大日子穿的長衫馬褂，七个囡仔自小漢穿到大漢的衫褲，攏是伊的裁縫車仔做出來的。

伊少女時陣和姊妹仔伴學做衫無偌久，就開始共人做衫幫贊家庭，彼台裁縫車仔是伊貸款買的，後來嘛做伊的嫁妝，綴（tuè，跟）伊一世人。

結婚了後，也不時有人提布來予阮媽媽做。阮兜總舖（tha-thá-mi̍h）頂頭不管時都有一疊布料咧等。媽媽毋捌字，連數字都袂曉寫；毋過，佗一塊布是啥人的，欲做洋裝抑是衫裙，裙是兩幅、四幅抑是六幅，伊攏袂重耽（tîng-tânn，出錯）。閣較神奇的是，量好的寸尺，攏記佇頭殼內。我來台北以後予人做衫，裁縫師傅一定有一本簿仔，面頂有印「胸圍」、「肩闊」、「腰圍」、「裙長」等等，師傅寸尺量好，就一項一項添入去，然後，剪一屑仔布料黏佇彼頁；欲做啥形，也畫一个簡單的圖。資料齊全，就袂毋著。遮的，阮媽媽攏毋免；無論做偌軟的布料，也免先鉸紙樣。二妗呵咾媽媽，「做衫頂真，交衫閣準時，人攏愛予伊做。」紲咧閣愛講一句：「無讀冊，毋捌字，敢會輸人？伊若有讀冊，就會當做台灣總督矣。」

後來我食頭路，有淡薄仔薪水，就拍拚反對媽媽共人做衫。尤其第一遍寫文章收著稿費，就講大聲話：「寫稿凡勢比你做衫較好趁。」

事實證明準做我下性命寫也無效，人無欲拍拚登。

幾十年前，《中央日報》的稿費單像明信片的大細，白報紙印的；稿費愛去總社抑是各所在的派報社領。我第一擺揣（tshuē，找）到公園附近巷仔日式宿舍去領的時，派報社的人感覺足稀奇，彼張稿費單反過來反過去看，講佇員林毋捌拄著這款代誌：「是寫偌長，有通領一百箍？」講伊這陣無方便，愛等收報費的時才會當予我。「若無，你訂報紙用這筆錢來拄（tú，抵）好無？」

我當然毋肯，人生第一筆稿費，看著銀票較實在。彼當時，一百箍真有路用，一位表叔佇鎮公所做雇員，月給才四百外箍。

後來所有報社的稿費攏用匯票，愛去郵局領；超過預定的時間，著寫一个理由去說明，若無，彼筆錢就烏有去。

我來台北以後，通訊地址猶是寫員林；按呢阮媽媽收著稿費單會當歡喜幾若工，也會當風神一下。二妗一遍就講：「恁媽媽講這个錢欲提去買雞仔囝來飼，雞大隻，你轉來會當滴雞湯共你補。」彼陣照媽媽的標準，我傷瘦，見面就斟酌看我的面有較膨皮無。

我有限的貢獻無法度阻擋媽媽繼續做衫，伊講「允人可比欠人」，甚至「允人較慘欠人」。意思是答應人的壓力比欠人閣較大。

我講你莫允人啊，伊講真濟人予伊做慣勢矣，「像隔壁阿婆，伊講無人會曉盤鈕仔根，講我才有才調共伊做對襟仔衫；我若毋肯做，伊就無衫通穿，愛褪腹裼（thǹg-pak-theh，光著上身）矣。」

我捌鬥紩（thīnn，縫）拍鈕仔根的「布條」，媽媽嫌我紩的無結實，拍起來袂媠。小弟較厲害，佇法國留學的時，為著參加一个會當表現東方特色的活動，家己做一領對襟仔衫；我寄一个媽媽拍的鈕仔根去予伊研究，結果拍出來的袂輸媽媽的手路。

到我五、六十歲時，想著我直直反對媽媽做衫的時陣，其實伊就是我這个年歲，無算老啊。可能佇囡仔眼中，爸母攏是老的。

不過，媽媽自少年到老，無管允人的是偌細的代誌，伊攏一定做到；伊無愛欠人。

爸爸做木材生理，嘛有一項和本業無關係的本事。

舊年秋天，阮一家族佇淡水一間餐廳見面，小弟講：「食飽，才來看我的膨椅。」

膨椅有啥好看的？有，彼是伊家己設計，寸尺算好，落尾揣著沙鹿一間家具工廠做出來的。

蹛（tuà，住）台北的小妹和我進前就先去看過。彼組膨椅確實特殊，椅仔本身的懸度和椅墊仔的硬度，攏有合「人體工學」；老歲仔人欲坐欲起來攏好勢，少年的坐久免驚傷著腰脊骨；做眠床睏也四序（sù-sī，舒服安適）。

阮感覺較稀奇的是，伊無學過建築、設計抑是啥相關的學科，哪會曉家己做遮爾（tsiah-nī，這麼）幼路的代誌？

小弟講：「我有傳著爸爸。」

有影，大姊的嫁妝，衫櫥、冊桌仔、梳妝檯……攏是爸爸家己畫設計圖，攢（tshuân，張羅）材料，倩木工師傅來做的。我猶會記得客廳塗跤的剾刀蔫（khau-to-lian ，刨木花）一大堆，用來起火攏用袂完。

爸爸和朋友做伙開木材行，去深山林內買原木，大箍大箍運來，裁做一片一片抑是一塊一塊賣，單位是「才」；一才是偌濟，我毋知；橫直爸爸的記事簿、日記，時常有幾才幾才的記錄。做木材大賣生理，和設計、木工無關係。七十年前伊做予大查囝的嫁妝，這陣猶咧用，形體大方，材料是松梧（檜木）、楠木、烏心石等等，耐用。

爸爸九歲就無老母。聽講爸爸的阿嫂對細叔仔無疼惜，爸爸顛倒講愛感謝伊，「伊對我無好，我才會公學校畢業就出外去做小工，無留佇田庄做田。」後來毋知啥機緣，去做木材這途。戶口謄本記爸爸的教育是嘉義商職，阮臆彼可能是伊娶某以後去讀夜學仔。

爸爸對智識的追求相當熱情。彼个年代，一般人家罕得有冊，阮兜（tau，家）毋但冊櫥無夠囥（khǹg，放），閣佇一間房間天篷下面釘一條長長的柴板，冊也排滿滿。爸爸受日本教育，伊的冊攏是日文的。我看冊當熱的時，認真搜，才揣著一本華文的《偵探與化裝術》；敢講伊對偵探故事有興趣？

冊櫥內底也有幾本「剪貼簿」。印象中，有貼新聞時事和木材的價數。爸爸過身了後，我閣看著一本日記，每一頁是1936到1938三年仝一日的。根據捌日語朋友的翻譯，阮略略仔了解爸爸彼時陣日常生活的狀況，出張抑是旅行應酬的記錄；大後生出世彼日有貼嬰仔的相片……

1938年4月26日的記載是按呢：

中晝前沙里仙落雨，工廠歇睏，和泉君鬥陣去東埔山莊浸溫泉。

過晝三點，接著水裡坑派出所的電話。聽著老母過身的消息，隨坐東埔台車到郡坑，閣行路盤山到水裡坑，然後包車轉去厝（永靖鄉五汴頭）。

這位老母是阮阿公落尾閣娶的，有疼前人囝，阮老爸對伊也真有孝。

講著爸爸盤山過嶺轉來送後母，媽媽講彼陣逐家攏講路途遙遠，落葬的時辰也真迫，免通知；好得因為媽媽堅持，才拍電話。「恁爸爸趕到厝的時，棺木已經扛出門，恁爸爸那走那穿麻衫，拋近路（pha-kīn-lōo，抄近路）才會赴送老母到墓地！」

隔轉工，爸爸的日記詳細寫告別儀式和巡墓的情形，「無看著老母最後一面，足悲傷。」

短短的日記，幾十年後阮讀起來，猶受著感動。

阮爸爸閣有新式的眼光，相簿內底翕相的時間攏寫公元，毋是天干地支，毋是大正昭和，也毋是民國。爸爸熱心公族仔大細代誌，整理族譜，年代也用公元，連劉家祠堂歷代祖先的神主牌仔，自伊負責了後，也一律用公元。年代明瞭，免予後代囝孫推算彼是佗一年。

爸爸字媠，筆畫有力，以前無啥感覺，這陣讀伊的日記，才感覺著伊的頂真和熱心。

爸爸一生鐵齒，拄著迷信的人，會講人「毋捌字兼無衛生」；凡勢這和阿公的流年有關係。

有朋友講根據伊的命盤，伊的壽命袂長；我就講敢著遐爾（hiah-nī，那麼）相信算命，阮阿公的流年就無準。

阮媽媽講過這个故事：

日本時代物資欠缺，逐家有錢就想欲買物件存起來；媽媽共人做衫，勤勤儉儉粒積一寡錢，就去大街隆昌布店鉸一塊青色的綢緞，共阿公做一軀長衫馬褂（也有可能是替阿公「百年」做準備）。阿公真歡喜，逐年新正拜天公提出來穿，年過，因為田庄鳥鼠濟，閣予媽媽提轉去員林收起來。

長衫馬褂做好無偌久，爸爸木材行的同事預先替�爸母買兩具壽材；爸爸也買一具。毋過驚阿公有禁忌，寄佇員林車頭。過真久，媽媽想講這毋是辦法，才膽膽仔共阿公講；好佳哉阿公足歡喜，講：「我哪會怪恁，有相命仙共我批流年，講我會當活到六十六歲，這陣我六十四歲矣。」

伊隨家己牽牛車去車頭共壽材載轉來；阿公八十三歲過身，彼具壽材，囥（khǹg，放）佇伊的房間十九年，阮後來也看慣勢矣。

阿公一世人做田，蹛（tuà，住）佇永靖鄉五汴頭；著阮三催四請，伊才肯來員林。伊喙齒無好，來到阮兜（tau，家），媽媽一定會做蔭瓜肉丸仔抑是炕肉予伊補充油臊；閣�（tshuā，帶）伊去看歌仔戲，有時阿兄�伊去看電影。老人，目睭花，耳空重，猶是愛鬧熱。問伊電影好看無？攏講「真鬧熱」、「真趣味」。一擺媽媽�伊去看新劇，伊共媽媽講：「普通人佇台頂講話，有啥好看。」

阿公來，我就檢查伊的指甲。做穡人的指甲，尤其跤趾甲足硬，我刁工咬牙齒根鉸，伊就呵呵笑，共我拍一下。

雖然阮對阿公遮爾熱情，無穡頭通做，伊袂慣勢，兩、三工就欲轉去。媽媽留伊，伊講：「啊無你贌（pa̍k，租）一塊園仔予我種菜。」

（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應