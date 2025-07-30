【自由副刊】 桂尚琳／少女與母城

◎桂尚琳

◎桂尚琳

少女的背後有一座城。

這座城是她編織童年回憶的溫床，是形塑她獨特視野與性格的培養皿。她自由行走於地表上的雙腿下，有一條隱形的臍帶連接到這座城的根底，讓少女不會如風箏一般，有被狂風吹散的可能。

當年歲與好奇心漸長，少女望著自己身下如新世紀福音戰士背後的電源線一般的，連結自己與母城的臍帶，默默地想：「這裡不該是我生命中唯一的一座城，總有一天我要去別的城市看看。當我離開，我可以撐多久？EVA有五分鐘，我呢？」

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然後少女切斷臍帶出走。

她在不夜城紐約探險，在花都巴黎品味人際連結，也試圖融入冷硬的柏林地下世界。少女總在追尋一種自己都說不清是什麼的理想國度，無論肉身在何處，總是覺得不滿足。她追尋刺激，卻在一座又一座城市裡重複自己，將追尋活成了日常，總是生活在他方。

少女與母城之間的連結無人監控，不會有人告訴她還有多久必須折返充電，於是這一走，就是好多年。

直到這夜，少女那雙細紋悄悄浮現蹤跡的眼，望著都市高樓窗外的萬千燈火。窗外的人聲無比喧囂，映照出窗內的她如此荒涼寂靜。就在此時，來自母城的低鳴從房間的縫隙鑽進她的耳朵，對她呼喊要她回頭。胸臆間的共振讓少女明白，是時候必須離開。

對她活成日常的追尋，又一次出走。

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