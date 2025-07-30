【自由副刊】 徐瑋佑／夏日恐怖故事

◎徐瑋佑

◎徐瑋佑

這是真的。

我手握恐懼三次。恐懼是躁動的，細小的勾子刮過手心，像洗牙時震動牙齦的器具。比起夜晚，它更毫不忌諱在白日出沒。

第一次，我在曬後軟綿綿的衣堆中，摸到了不尋常的觸感。狐疑地稍稍用力，恐懼瞬間彈飛而出，快狠準占據屋子。

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心病要心醫，恐懼得用藥對付。我在陽台布下天羅地網。隔年，有夏日陽光氣味的白T中我再次握住恐懼，它薄脆的骨架在掌心撐起頑強的生命力。

我心志不堅，一敗塗地。

今年蟬鳴一響，凡必須踏進陽台的事一概杜絕，新買的繡球花也堅持養在室內。

在一個美好的清晨，才撥開葉片要澆水，恐懼穿透皮膚竄進大腦。我大叫一聲，它這次竟翻過肚子，展示脆弱。

抽搐不停的恐懼並不會引發同情，我站在那，再也無法愛繡球花了。●

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