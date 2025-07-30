【家庭plus．生活大補帖】愛唱反調 惹人厭

圖／達志影像

文／李月治

有一種人，凡事喜歡唱反調，處處反駁你，我稱之為反對派。

那日聚餐時朋友訴苦：「無論我做什麼，老公幾乎都持反對意見，這樣做不對、那樣做也不行。就拿昨晚煎荷包蛋來說，煎至微焦時，我從鍋邊熗了少許醬油，美味立刻升級，他卻說，哪有人煎荷包蛋加醬油的。煮麻婆豆腐，他說味道不對。每天晚餐，他都有意見，明明孩子吃得津津有味，他根本是為反對而反對。」

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她嘆了一口氣繼續說：「我跟朋友學拼布才藝，他冷嘲熱諷。關心他的健康，好心提醒天冷時早上出門前最好先喝一杯溫水，可以預防心血管疾病，他回說難道健康就靠一杯水嗎？我好無言。」

友人的老公是不折不扣的反對派，總是站在妻子的對立面，反駁一切，不曾給予鼓勵讚美，這是婚姻關係中很悲哀的事。

想起多年前，我考取機車駕照，在操場練習得好好的，準備騎上路時，一旁的老公冷冷地說：「妳最好不要騎出去，萬一撞到小孩和老人怎麼辦？妳賠不起！」許是心裡暗示作用，本來信心滿滿的我被潑了冷水，變得戰戰兢兢，此後心裡刻下一道陰影，不敢再騎機車，幸好台北交通便利，生活不受影響。某天有篇文章刊登，一時高興，忍不住向他炫耀：「我今天有文章上報耶。」他嗤之以鼻，用台語回了一聲：「哼！無效啦。」

夏蟲不可語冰，罷了。他既無法克服自卑又自大的心態，我亦無力改變扭轉一切，從此只專注做自己的事，找自己的樂子。

有位年長我許多的前鄰居大姊，也是個反對派。某天跟她抱怨：「哎呀，我去菜市場常常被叫阿姨。」她回說：「50歲本來就是阿桑了。」這顯然是讓人不舒服的回應。聚會時見我化了淡妝，大姊說她的朋友都沒有在化妝；我拿蘋果手機，她說她和老公都不會花錢買貴的手機，搞得我化妝、買蘋果手機，像一種罪過，話不投機半句多，何況是學不會讚美的反對派，此後我漸漸遠離了她。

「以後老公再嫌棄我煮的飯菜，就叫他自己去外面吃。」朋友憤恨表示，她向老公抗議並溝通，孩子也站在她這邊，此後老公要反駁她時，孩子會毫不留情給他一個白眼，要他噤聲，他漸漸有了覺悟，不再隨時當個反對派了。

待人處事雖然不必一味附和，但沒有人願意被潑冷水，沒有人喜歡處處被反駁，不管婚姻愛情還是友情皆如此，畢竟人人都希望被尊重、被支持、被鼓勵。

如果不幸遇到反對派，若是家人就試著溝通，若是朋友就敬而遠之吧。

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