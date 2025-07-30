【家庭plus．一人一故事】當我心足夠強大

圖／陳佳蕙

文／呂政達

多年前，我和媽媽去看了日本導演黑澤明的《一代鮮師》，日文的片名是《還沒有啊》（まあだだよ）。

片中作育無數英才的老師內田百間已經退休，昔日同學幫他辦了一場宴會。老師生性豁達，雖然已進入生命的黃昏期，仍然不改本色，看破生死。面對死亡，他總是調皮地跟死神說：「還沒有啊，我還不想離開這個人世間。」樂觀豁達貫穿這部隱隱在討論死亡這種嚴肅話題的電影。

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這句話，來自日本兒童玩捉迷藏遊戲時，要捉人的會問說：「躲好了嗎？」躲的人就回答：「還沒有啊。」黑澤明將兒時的記憶應用在他的最後一部電影，那時他自己也來到生命的黃昏期，這句話，就是大導演的心境自況。

那時候，我和媽媽剛遭逢至親的遽逝，一名至親者的離開，就好像開啟死亡的鐵門，總會讓人想像自己也有離去的時候。歷經種種告別的儀式後，是一段漫長的心情低盪期。那天，媽媽步出戲院，對著天空大喊：「まあだだよ。」也許是要將那陣子心頭的悶，全部喊出來。

後來我和媽媽歷經各自的病痛，有時候會覺得那座鐵門已經開了縫，媽媽在經過一場大手術後展現生命的意志，身體插著管，還是堅持每天要出病房走路，一步一步緩緩地行走，邁向康復。我跟著她和看護走在午後照著陽光的甬道，媽媽瘦弱的身軀變得巨大，我們一起喊著：「まあだだよ。」

正念療法強調正向的思考可以轉變神經，讓身體不受到負面情緒的侵襲。理論有時就化身一個口號、一個動作，不管未來會變成如何，當下，まあだだよ。

當我住進加護病房時，我默默喊著まあだだよ。去加護病房探望媽媽，希望她漸漸好轉，我也在她的床邊念著まあだだよ。

まあだだよ，是內心的武裝，每一個困難的時刻，我們如此地裝備著。想起家庭治療大師維琴尼亞．薩提爾的名詩〈當我心足夠強大〉，有一段寫著：「當我心足夠強大，我不再攻擊，我知道，當我不再傷害自己，便沒有人可以傷害我。」

不管未來會帶來什麼，這一刻我們まあだだよ。

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