自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】鐵博開幕 卓揆：在活的博物館中用火車訴說歷史故事

2025/07/31 05:30

文化部長李遠（左4起）、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱，以及日本大宮鐵道博物館館長石田亨（左1），出席國家鐵道博物館開幕式。（記者胡舜翔攝）文化部長李遠（左4起）、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱，以及日本大宮鐵道博物館館長石田亨（左1），出席國家鐵道博物館開幕式。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家鐵道博物館今（31）日正式對外開放，這項由文化部主責推動的重大文化建設，歷經近9年的古蹟修復及整備，這次開放第一階段整備完成的部分，共有6處古蹟建築，不只規畫了許多與鐵道文化相關的展覽，也會在假日提供館藏車輛行駛的乘車體驗。

國家鐵道博物館開幕，與會貴賓們參觀鐵道員工大浴池。（記者胡舜翔攝）國家鐵道博物館開幕，與會貴賓們參觀鐵道員工大浴池。（記者胡舜翔攝）

昨（30）日開幕儀式，包括行政院長卓榮泰、文化部長李遠、交通部長陳世凱、立法委員張雅琳、立法委員徐巧芯、日本大宮鐵道博物館館長石田亨、民間鐵道交通協會、文化與交通相關領域專家學者、文物捐贈者代表、機廠老員工等，都共同出席見證。

卓揆表示，這是結合文化歷史、交通與觀光的地標，尤其能在開幕式邀請到日本規模最大的大宮鐵道博物館館長石田亨，把他們的經驗帶到台灣來，可說是來自海外的支持，且早在2017年，他們就把屬於當時日本鐵道系統的臥鋪電車捐贈給台灣，後來更在2023年跟鐵博籌備處簽訂交流的合作協定，期待雙方未來透過更多交流、典藏跟展示，攜手持續進步。

卓揆也提到，鐵博乘載著許多鐵道文物專家學者、協會成員、鐵道愛好者、民意代表等努力的軌跡，期許未來繼續像火車一樣，一節跟著一節充實各項內容，並與國際交流、吸取經驗，「在活的博物館當中，用鐵道、用火車訴說歷史的故事」。

交通部長陳世凱則表示，台鐵在行政院支持下，透過古蹟容積移轉，讓償債基金可獲得一定資助與助益，使得古蹟保存的同時，也能兼顧未來永續發展。交通部鐵道局、台鐵與文化部三方已於去年共同簽訂合作備忘錄，將共同努力於鐵道文化、歷史及鐵道技術的保存，實踐國家鐵道博物館的願景，不僅是一個博物館，更是一個「活的博物館」。

文化部長李遠指出，鐵博開館還有個意義，就是繼台北市西區的沒落又翻轉後，期盼能再次翻轉東區。鐵博所在地緊鄰著國父紀念館，當中又有大巨蛋、松菸，東區將集結文創、體育、觀光及媒體，形成一個不僅僅只有101或是充滿娛樂及商業的信義區，而是一個充滿歷史感、文化及活力滿滿的新東區。

李遠還強調，鐵博從2012年台北機廠遷廠後各界的抗爭，到2015年的全區保留指定為國定古蹟、2016年啟動活化轉型計畫，直至今日第一階段開放，要感謝許許多多在過程中協助的人，保留下台灣土地上的共同記憶，相信文化一定能團結所有台灣人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應