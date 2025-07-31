【藝術文化】鐵博開幕 卓揆：在活的博物館中用火車訴說歷史故事

文化部長李遠（左4起）、行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱，以及日本大宮鐵道博物館館長石田亨（左1），出席國家鐵道博物館開幕式。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家鐵道博物館今（31）日正式對外開放，這項由文化部主責推動的重大文化建設，歷經近9年的古蹟修復及整備，這次開放第一階段整備完成的部分，共有6處古蹟建築，不只規畫了許多與鐵道文化相關的展覽，也會在假日提供館藏車輛行駛的乘車體驗。

國家鐵道博物館開幕，與會貴賓們參觀鐵道員工大浴池。（記者胡舜翔攝）

昨（30）日開幕儀式，包括行政院長卓榮泰、文化部長李遠、交通部長陳世凱、立法委員張雅琳、立法委員徐巧芯、日本大宮鐵道博物館館長石田亨、民間鐵道交通協會、文化與交通相關領域專家學者、文物捐贈者代表、機廠老員工等，都共同出席見證。

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卓揆表示，這是結合文化歷史、交通與觀光的地標，尤其能在開幕式邀請到日本規模最大的大宮鐵道博物館館長石田亨，把他們的經驗帶到台灣來，可說是來自海外的支持，且早在2017年，他們就把屬於當時日本鐵道系統的臥鋪電車捐贈給台灣，後來更在2023年跟鐵博籌備處簽訂交流的合作協定，期待雙方未來透過更多交流、典藏跟展示，攜手持續進步。

卓揆也提到，鐵博乘載著許多鐵道文物專家學者、協會成員、鐵道愛好者、民意代表等努力的軌跡，期許未來繼續像火車一樣，一節跟著一節充實各項內容，並與國際交流、吸取經驗，「在活的博物館當中，用鐵道、用火車訴說歷史的故事」。

交通部長陳世凱則表示，台鐵在行政院支持下，透過古蹟容積移轉，讓償債基金可獲得一定資助與助益，使得古蹟保存的同時，也能兼顧未來永續發展。交通部鐵道局、台鐵與文化部三方已於去年共同簽訂合作備忘錄，將共同努力於鐵道文化、歷史及鐵道技術的保存，實踐國家鐵道博物館的願景，不僅是一個博物館，更是一個「活的博物館」。

文化部長李遠指出，鐵博開館還有個意義，就是繼台北市西區的沒落又翻轉後，期盼能再次翻轉東區。鐵博所在地緊鄰著國父紀念館，當中又有大巨蛋、松菸，東區將集結文創、體育、觀光及媒體，形成一個不僅僅只有101或是充滿娛樂及商業的信義區，而是一個充滿歷史感、文化及活力滿滿的新東區。

李遠還強調，鐵博從2012年台北機廠遷廠後各界的抗爭，到2015年的全區保留指定為國定古蹟、2016年啟動活化轉型計畫，直至今日第一階段開放，要感謝許許多多在過程中協助的人，保留下台灣土地上的共同記憶，相信文化一定能團結所有台灣人。

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