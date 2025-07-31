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【藝術文化】故宮翠玉白菜將出差捷克 8/4起白菜家族姐妹花代班

2025/07/31 05:30

〈翠玉小白菜〉巧妙展現自然萬物共生的意趣。（故宮提供）〈翠玉小白菜〉巧妙展現自然萬物共生的意趣。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院最受歡迎的超人氣國寶〈清 翠玉白菜〉，將於9月赴捷克展出，為此，8月4日起，故宮再次請出〈翠玉小白菜〉、〈翠玉白菜花插〉代班，同場還有清乾隆〈古稀天子之寶〉與〈八徵耄念之寶〉2件帝王級「國寶」玉璽。

〈清 翠玉白菜花插〉葉脈線條粗曠，以深刻刀法刻劃而成。（故宮提供）〈清 翠玉白菜花插〉葉脈線條粗曠，以深刻刀法刻劃而成。（故宮提供）

故宮北院「302陳列室」向來是展示故宮「人氣國寶」的排隊打卡地點，大部分時候，被暱稱為「小翠」的〈翠玉白菜〉，會與「肉形石」互為代班，輪流在北院與南院展出。故宮表示，院藏文物首度赴捷克展出，是故宮百年院慶重要的國際交流展，同時響應外交部與文化部推動「2025歐洲台灣文化年」，讓歐洲民眾認識台灣深厚多元的文化風貌，〈翠玉白菜〉成為領銜指標文物，可說責任重大。

故宮表示，其實院藏有3件造形各異的翠玉白菜，大小、形狀與色澤各具特色。因此，此次也是繼2014年「小翠」赴日本東京國立博物館展出後，睽違11年，再度由「白菜」為「白菜」代班。

其中，〈翠玉小白菜〉以翠綠色玉製成，帶有白色斑紋，葉脈以陰刻線條細緻雕出，栩栩如生地呈現菜葉柔軟的質感，菜梗上還雕有一隻小螳螂，巧妙展現自然萬物共生的意趣。〈翠玉白菜花插〉則整體呈三角形，菜心中空，推測做為花器使用。翠綠部分為白菜外緣的老葉，葉脈線條粗曠，以深刻刀法刻劃而成，應是18至19世紀的雕刻技法。

而相較於「人氣國寶」，同場展出的2件玉璽，可是真正獲認證的「國寶」，由盛裝玉璽的木匣題記可知，分別體現乾隆皇帝於70歲及80歲時對自身的期許。

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